લોકસભા ચૂંટણી 2024: 97 કરોડ મતદારો, 10.5 લાખ મતદાન મથકો

ચૂંટણી પંચ લોકસભા ચૂંટણીની તારીખો જાહેર કરી રહ્યું છે. આ વખતે દેશમાં 97 કરોડ મતદારો ચૂંટણીમાં ભાગ લેશે. આ માટે દેશભરમાં 10.5 લાખ મતદાન મથકો બનાવવામાં આવશે. ચૂંટણી પંચે રાજકીય પક્ષોને અખબારોમાં જાહેરાતો આપવી પડશે અને ગુનેગારોને ટિકિટ શા માટે આપી છે તે સમજાવવું પડશે. આ અંગેની જાહેરાત એક વખત નહીં પરંતુ ત્રણ વખત આપવાની રહેશે અને આવા લોકોને ટિકિટ આપવા પાછળનું કારણ જણાવવું પડશે.

ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાત કરતા દેશના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર રાજીવ કુમારે કહ્યું કે ચૂંટણીનો તહેવાર દેશનું ગૌરવ છે. તેમણે કહ્યું કે વર્તમાન લોકસભાનો કાર્યકાળ 16 જૂને સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે. તમામ રાજ્યોની સમીક્ષા કર્યા પછી, અમે દરેકની ભાગીદારી સાથે યાદગાર અને નિષ્પક્ષ ચૂંટણી સુનિશ્ચિત કરીશું. અમારી પાસે 97 કરોડ નોંધાયેલા મતદારો છે. 10.5 લાખ મતદાન મથકો છે. અત્યાર સુધી અમે 17 લોકસભા ચૂંટણી અને 400 થી વધુ રાજ્યોની ચૂંટણીઓ કરાવી છે.

Our Young Voters! Future of democracy

With 4 enrolment dates, we have ~1.8cr 1st-time voters and 19.74 cr young voters in 20-29 age grp. Collaborations with icons like Sachin Tendulkar & Rajkummar Rao, social media campaigns & radio engagement aim to enhance youth participation pic.twitter.com/oRFQUtiTKr — Election Commission of India (@ECISVEEP) March 16, 2024

49.7 કરોડ પુરુષ અને 47.1 કરોડ મહિલા મતદારો

મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરે કહ્યું કે છેલ્લા એક વર્ષમાં લગભગ 11 ચૂંટણીઓ થઈ છે. સર્વત્ર શાંતિપૂર્ણ રીતે ચૂંટણી યોજાઈ હતી. કોર્ટ કેસમાં ઘટાડો થયો. ફેક ન્યૂઝ સામે કાર્યવાહી કરવાની રીતમાં વધારો થયો છે. ભારતની ચૂંટણી પર સમગ્ર વિશ્વની નજર છે. આ વખતે 1.82 કરોડ નવા મતદારો જોડાયા છે. જેમાં 49.7 કરોડ પુરૂષ અને 47.1 કરોડ મહિલા મતદારો છે. 82 લાખ લોકો એવા છે જેમની ઉંમર 85 વર્ષથી વધુ છે. 2 લાખ 18 હજાર લોકો એવા છે જેમની ઉંમર 100 વર્ષથી વધુ છે. પ્રથમ વખત 1.82 કરોડ મતદારો છે.

Growing gender ratio in electoral rolls is a testament to women celebrating their right to vote. Efforts have brought women into the process,with 12 States/UTs boasting an elector gender ratio over 1000. Over 85 lakh 1st-time women voters will participate in this year’s election pic.twitter.com/b47flngFB1 — Election Commission of India (@ECISVEEP) March 16, 2024

મહિલા મતદારોની સંખ્યામાં વધારો થયો છે

ચૂંટણી પંચે કહ્યું કે, મહિલા મતદારોની સંખ્યામાં વધારો થયો છે. પુરૂષો કરતા મહિલા મતદારોની સંખ્યા વધુ છે. અમારી પાસે એવા મતદારોનો ડેટા પણ છે જેમની ઉંમર 2024માં ગમે ત્યારે 18 વર્ષની થઈ જશે. અમને વિશ્વાસ છે કે યુવાનો માત્ર મતદાન જ નહીં કરે પરંતુ મતદારોની સંખ્યા વધારવામાં પણ અમને મદદ કરશે.

Celebrating Inclusivity!

Growth in voter categories, especially women, youth & PwDs reflects ECI commitment to inclusive rolls. With ~82 lakhs PwDs, 2.2 lakh 100+ & 48k Third gender voters, our rolls reflect a diverse mosaic of electorate.#ECI #ChunavKaParv #DeshKaGarv pic.twitter.com/zlLIUOaAiH — Election Commission of India (@ECISVEEP) March 16, 2024

ચૂંટણીમાં હિંસા અને રક્તપાતને કોઈ સ્થાન નથી

મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરે કહ્યું કે ચૂંટણીમાં રક્તપાત અને હિંસા માટે કોઈ સ્થાન નથી. અમને જ્યાં પણ હિંસા અંગે કોઈ માહિતી મળશે, અમે તેમની સામે કાર્યવાહી કરીશું. અફવા ફેલાવનારાઓ સામે પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ફેક ન્યૂઝ ફેલાવનારાઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ પંચ સત્ય અને અસત્ય વિશે પણ માહિતી આપશે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે રાજકીય પક્ષોએ ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન નફરતભર્યા ભાષણો આપવાનું ટાળવું જોઈએ. રાજકીય પક્ષોએ ધાર્મિક ટિપ્પણી કરવાનું ટાળવું જોઈએ.