કુસ્તીબાજોનો વિરોધઃ ‘આજે જ ખેલાડીઓ સાથે મુલાકાત કરીશું, એક્શન પણ લેવાશે : અનુરાગ ઠાકુર

કુસ્તીબાજોએ રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયાના પ્રમુખ અને બીજેપી સાંસદ બ્રિજભૂષણ શરણ સિંહ પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. ત્યારથી વાતાવરણ ગરમ છે. હવે આ મામલે ખેલ મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરની પ્રતિક્રિયા આવી છે. તેણે કહ્યું છે કે સરકારે કુસ્તીબાજોના આરોપો પર તાત્કાલિક પગલાં લીધા છે અને ફેડરેશનને નોટિસ આપી છે.

કુસ્તીબાજો હડતાળ પર બેસી ગયા બાદ ચંદીગઢમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા અનુરાગ ઠાકુરે કહ્યું કે, લગાવવામાં આવેલા આરોપો ગંભીર છે, રમત મંત્રાલયે WFIને નોટિસ આપી છે અને 72 કલાકમાં જવાબ માંગ્યો છે. જે શિબિર યોજાવાની હતી તે મુલતવી રાખવામાં આવી છે. મારો પ્રયાસ છે કે હું પાછો જઈને ખેલાડીઓને મળીશ. અને યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

Taking cognisance of allegations by wrestlers, Sports Ministry sent a notice to WFI & sought a reply within 72 hrs. The upcoming camp has also been postponed with immediate effect. I am going to Delhi and will meet the wrestlers: Union Sports Minister Anurag Thakur, in Chandigarh pic.twitter.com/xghqG07MXH — ANI (@ANI) January 19, 2023

‘ખેલાડીઓને મળીશું’

પોતાની વાત રાખતા રમતગમત મંત્રીએ કહ્યું કે તેઓ અત્યારે અહીં છે અને દિલ્હી જતાં જ ખેલાડીઓને મળશે. તેણે કહ્યું, “ખેલાડીઓની વાત સાંભળવામાં આવશે. ખેલાડીઓ દ્વારા ખૂબ જ ગંભીર આરોપો લગાવવામાં આવ્યા છે. અમે અમારા તમામ કાર્યક્રમો છોડીને દિલ્હી પાછા જઈ રહ્યા છીએ અને ખેલાડીઓને મળીશું”. મંત્રીએ કહ્યું કે તેમને સાંભળવામાં આવશે અને પછી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. અનુરાગ ઠાકુરે કહ્યું કે અમે રમતગમત અને ખેલાડીઓ માટે રોકાયેલા છીએ.

Allegations levelled by wrestlers are serious in nature. Taking swift action, Govt of India sent a notice to WFI and sought a reply within 72 hours. I will try to meet the wrestlers after I reach Delhi. We will talk & listen to them: Union Sports Min Anurag Thakur, in Chandigarh pic.twitter.com/mNmdPyIiVR — ANI (@ANI) January 19, 2023

શું છે મામલો?

બજરંગ પુનિયા, વિનેશ ફોગટ, સાક્ષી મલિક જેવા સ્ટાર રેસલર્સ સહિત 30 કુસ્તીબાજો 18 જાન્યુઆરીથી દિલ્હીના જંતર-મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. આ રેસલર્સે ભારતીય રેસલિંગ એસોસિએશનના પ્રમુખ બ્રિજ ભૂષણ સિંહ અને કેટલાક કોચ પર યૌન ઉત્પીડનનો આરોપ લગાવ્યો છે. આ આરોપો અને પ્રદર્શનો પછી આજે રમત મંત્રાલય અને કુસ્તીબાજો વચ્ચે બેઠક પણ યોજાઈ હતી. જો કે, વિરોધ કરી રહેલા કુસ્તીબાજો આ વાતચીતથી સંતુષ્ટ ન હતા અને ન્યાય ન મળે ત્યાં સુધી હડતાળ ચાલુ રાખવાનું કહ્યું છે.