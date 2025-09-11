‘નરેન્દ્ર મોદી જેવા PM જોઈએ છે’, નેપાળમાં Gen-Z એ કરી મોટી માંગણી

નેપાળના જનરલ-ઝેડ યુવાનોના આંદોલને સમગ્ર રાષ્ટ્રને હચમચાવી નાખ્યું. ભ્રષ્ટાચાર અને સોશિયલ મીડિયા પ્રતિબંધ સામે શરૂ થયેલા આ આંદોલને નેપાળના રાજકારણને બદલી નાખ્યું. કેપી શર્મા ઓલીએ નેપાળના વડા પ્રધાન પદેથી રાજીનામું આપ્યું. વિરોધીઓએ નેપાળની સંસદમાં આગ લગાવી.

નેપાળમાં ફેલાયેલી આ હિંસામાં અત્યાર સુધીમાં 30 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. 1000 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે. દરમિયાન, પ્રશ્ન એ છે કે નેપાળનો આગામી નેતા કોણ હશે. હાલમાં, નેપાળમાં વચગાળાની સરકાર બનાવવાની કવાયત શરૂ થઈ ગઈ છે. દરમિયાન, નેપાળમાં લોકોમાં ભારતીય વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જેવા ચહેરાની માંગ વધી રહી છે. હકીકતમાં, સમાચાર એજન્સી IANS એ ગુરુવારે ઘણા યુવાન નેપાળી નાગરિકો સાથે વાત કરી. આ દરમિયાન, નેપાળના યુવાનોએ દેશના રાજકીય ભવિષ્ય માટે તેમની આશાઓ, ચિંતાઓ અને દ્રષ્ટિકોણ શેર કર્યો.

આ વાતચીત દરમિયાન, એક યુવાને કહ્યું કે અમે જે પ્રાપ્ત કર્યું છે તેની અમે પ્રશંસા કરીએ છીએ. અમે 35 કલાકમાં સરકારને હટાવી દીધી. અમને પ્રધાનમંત્રી મોદી જેવા નેતા જોઈએ છે જે દેશના કલ્યાણને પ્રાથમિકતા આપે. છેલ્લા દાયકામાં, ભારતમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો થયા છે અને અમે નેપાળમાં પણ આવી જ પ્રગતિ જોવા માંગીએ છીએ. યુવાનોએ કહ્યું કે નેપાળમાં હાલમાં ટૂંકા ગાળાની આદર્શ સરકાર હશે, ત્યારબાદ સામાન્ય ચૂંટણીઓ યોજાશે.

‘માત્ર એક યુવા નેતા જ નેપાળને કટોકટીમાંથી બહાર કાઢશે’

તે જ સમયે, કેટલાક યુવાનો માને છે કે ફક્ત એક યુવા નેતા જ નેપાળને વર્તમાન પરિસ્થિતિમાંથી બચાવી શકે છે. IANS સાથે વાત કરતા, દીપેન્દ્ર વિશ્વકર્મા નામના યુવાને કહ્યું કે આ સમયે નેપાળને એવા પ્રધાનમંત્રીની જરૂર છે જે યુવાન હોય અને બધાને એક કરી શકે. આટલું મોટું આંદોલન થયું છે અને વ્યક્તિગત કે રાજકીય ઝઘડાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાને બદલે, બધા નેતાઓએ ભેગા થઈને દેશના વાસ્તવિક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવી જોઈએ.

