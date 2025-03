‘ટેરિફ હોય કે ટ્રેડ વોર’ અમે લડવા માટે તૈયાર છેઃ ટ્રમ્પની ચીનની ધમકી

નવી દિલ્હીઃ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે છેડેલા વૈશ્વિક ટેરિફ વોર પછી ચીને કહ્યું હતું કે અમેરિકા ચીની આયાત પર ટેરિફ વધારવા માટે ફેન્ટેનાઇલનો ઉપયોગ એક તુચ્છ કારણસર તરીકે કરી રહ્યું છે. ચીને સ્પષ્ટ રીતે ધમકી આપતાં કહ્યું હતું કે જો અમેરિકા યુદ્ધ ઇચ્છે છે – પછી એ ટેરિફ હોય કે ટ્રેડ વોર બીજિંગ છેવટ સુધી લડવા તૈયાર છે.

અમેરિકાની ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે અમેરિકાની કમાન સંભાળી છે ટ્રમ્પની નીતિઓને કારણે હવે અમેરિકા અને ચીન આમને-સામને આવી ગયું છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ટેરિફ યુદ્ધ શરૂ કર્યું છે. ટ્રમ્પ સરકારે કેનેડા અને મેક્સિકો તેમજ ચીન પર વધારાનું ટેરિફ લાદ્યું છે. અમેરિકાએ ચીનથી આયાત થતાં ઉત્પાદનો પર ટેરિફ લાદવાની જાહેરાત કરી હતી, જેને કારણે ચીન નારાજ થયું છે અને આ મામલે વળતો જવાબ આપ્યો છે. ચીન અમેરિકાથી આયાત થતા ઉત્પાદનો પર પણ 10થી 15 ટકા ટેરિફ લાદવા જઈ રહ્યું છે.

If war is what the U.S. wants, be it a tariff war, a trade war or any other type of war, we’re ready to fight till the end. https://t.co/crPhO02fFE

— Chinese Embassy in US (@ChineseEmbinUS) March 5, 2025