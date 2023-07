વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ 1975 પછી પ્રથમ વખત વર્લ્ડ કપમાં જોવા નહીં રમે, ક્વોલિફાયરમાં સ્કોટલેન્ડે હરાવ્યું

વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયરમાં સ્કોટલેન્ડે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને હરાવ્યું. આ મેચમાં કેરેબિયન ટીમને 7 વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તે જ સમયે, સ્કોટલેન્ડ સામેની હાર બાદ, વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ વર્લ્ડ કપ 2023 માટે ક્વોલિફાય કરવાનું ચૂકી ગઈ. હવે વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ વર્લ્ડ કપ 2023માં રમી શકશે નહીં. આ મેચમાં સ્કોટલેન્ડે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. ટોસ હાર્યા બાદ વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતરી હતી અને 43.5 ઓવરમાં 181 રનમાં સમેટાઈ ગઈ હતી.

