નરેન્દ્ર મોદીએ નીરજ ચોપરાને અભિનંદન પાઠવ્યા

ભારતીય ખેલ જગત માટે ગત દિવસ આશ્ચર્યજનક રહ્યો. ભારતે ત્રણ મેચમાં ઐતિહાસિક જીત નોંધાવી હતી. ભારતીય કબડ્ડી ટીમ નીરજ ચોપરા, દીપિકા પલ્લીકલની જીત જોઈને પીએમ નરેન્દ્ર મોદીની છાતી પણ પહોળી થઈ ગઈ. અભિનંદન આપતાં તેમણે દિલથી વાત કરી. ભારતના સ્ટાર જેવલિન થ્રોઅર નીરજ ચોપરા, સ્ક્વોશ ખેલાડીઓ દીપિકા પલ્લીકલ અને હરિન્દર પાલ સિંહ સંધુની જોડી અને ભારતીય કબડ્ડી ટીમે રાષ્ટ્રને ઉજવણી કરવાની તક આપી.

Congratulations to our phenomenal Kabaddi team on clinching their 8th Asian Kabaddi Championship title! Through their exceptional performances and remarkable team effort, they have showcased the true spirit of sportsmanship. Best wishes for the endeavours ahead. pic.twitter.com/vYEaioBsKd — Narendra Modi (@narendramodi) July 1, 2023

Congratulations to @Neeraj_chopra1 for shining at the Lausanne Diamond League. Thanks to his extraordinary performances, he has finished at the top of the table. His talent, dedication and relentless pursuit of excellence is commendable. pic.twitter.com/8EKIpKqr5U — Narendra Modi (@narendramodi) July 1, 2023

કબડ્ડી ટીમે ખરી ખેલ ભાવના બતાવી

પીએમ મોદીએ કબડ્ડી ટીમના જોરદાર વખાણ કર્યા. તે ટીમના પ્રયાસોનો ચાહક બની ગયો. તેમણે ટીમને વિજય માટે અભિનંદન પાઠવ્યા અને કહ્યું કે તેઓએ તેમના અસાધારણ પ્રદર્શન અને યાદગાર ટીમ પ્રયાસ દ્વારા સાચી ખેલદિલી બતાવી. આગળના ભવિષ્ય માટે ટીમને શુભકામનાઓ.

Proud moment for India as our team concludes the Asian Squash Mixed Doubles with a Gold Medal for @DipikaPallikal & @sandhu_harinder

and Bronze for @anahatsingh_13 & @abhaysinghk98. Congrats to our players on their outstanding performance! All the best for future endeavours. pic.twitter.com/fhbw52nOsG — Narendra Modi (@narendramodi) July 1, 2023



નીરજ લૌસાનમાં ચમક્યો

તે જ સમયે, ઓલિમ્પિક ચેમ્પિયન નીરજ ચોપડા માટે, પીએમ મોદીએ કહ્યું કે લોઝેન ડાયમંડ લીગમાં ચમકવા બદલ અભિનંદન. તેના શાનદાર પ્રદર્શનના કારણે તે ટોપ પર રહ્યો. લોઝેન ડાયમંડ લીગમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને નીરજે ઈજામાંથી પુનરાગમન કર્યું હતું. ઈજાના કારણે તે એક મહિના સુધી મેદાનથી દૂર હતો.

દેશ માટે ગર્વની ક્ષણ

દીપિકા પલ્લીકલ અને હરિન્દર પાલ સિંહ સંધુની જોડીએ એશિયન સ્ક્વોશ મિક્સ્ડ ડબલ્સનો ખિતાબ જીત્યો છે. બીજી તરફ અનાહત અને અભયની જોડી બ્રોન્ઝ જીતવામાં સફળ રહી હતી. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આ દેશ માટે ગર્વની ક્ષણ છે. શાનદાર પ્રદર્શન માટે ખેલાડીઓને અભિનંદન.