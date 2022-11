હિમાચલની 68 વિધાનસભા બેઠકો પર આવતીકાલે મતદાન

હિમાચલ પ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 : હિમાચલ પ્રદેશની 14મી વિધાનસભા માટે શનિવારે 68 વિધાનસભા બેઠકો માટે મતદાન થશે. સવારે 8 થી 5 વાગ્યા સુધી મતદાન થશે. 55.92 લાખ મતદારો ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતરેલા 412 ઉમેદવારોનું ભવિષ્ય કેદ કરશે. મતદાનના દિવસે હવામાન સ્વચ્છ રહેવાની ધારણા છે. મતદાનને કારણે શનિવારે રાજ્યમાં જાહેર રજા રહેશે.મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી મનીષ ગર્ગે જણાવ્યું હતું કે શુક્રવાર સાંજ સુધીમાં મતદાન પક્ષો તમામ 7881 મતદાન મથકો પર પહોંચી ગયા છે. આ વખતે 5592828 મતદારો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે. તેમાં 67559 સેવા મતદારો, 22 વિદેશી ભારતીય મતદારો, 5525247 સામાન્ય મતદારો અને 38 ત્રીજા લિંગના મતદારોનો સમાવેશ થાય છે. મતદાન મથકોમાંથી 7235 ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં છે જ્યારે 646 શહેરી મતદાન મથકોની સંખ્યા 646 છે. સૌથી વધુ 1625 મતદાન મથકો કાંગડા જિલ્લામાં છે જ્યારે સૌથી ઓછા 92 લાહૌલ-સ્પીતિ જિલ્લામાં છે.

