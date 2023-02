ત્રિપુરા વિધાનસભા ચૂંટણી માટે મતદાન સમાપ્ત, જાણો કેટલા ટકા મતદાન થયું?

60 સભ્યોની ત્રિપુરા વિધાનસભા માટે ગુરુવારે કડક સુરક્ષા વચ્ચે મતદાન થયું હતું. સવારે સાત વાગ્યાથી મતદાન શરૂ થયું હતું. રાજ્યમાં 3,337 મતદાન મથકો પર મતદાન થયું હતું. ત્રિપુરા ચૂંટણીમાં કુલ 259 ઉમેદવારો મેદાનમાં હતા. 1100 મતદાન મથકોને સંવેદનશીલ અને 28ને અતિસંવેદનશીલ તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા હતા. મહિલા મતદાન કર્મચારીઓએ 97 મતદાન મથકોનું સંચાલન કર્યું હતું.

The polling percentage in Tripura Assembly elections stands at approx 81% till 4 PM: State Election Commission#TripuraElections2023

— ANI (@ANI) February 16, 2023