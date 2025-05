વિરાટ કોહલી અનુષ્કા સાથે અયોધ્યા પહોંચ્યો

ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી, વિરાટ કોહલી આ દિવસોમાં ભગવાનના દ્વારે દર્શન કરવા માટે જઈ રહ્યો છે. તેની સાથે તેની જીવનસાથી અનુષ્કા શર્મા પણ જોવા મળે છે. રવિવારે વિરાટ અનુષ્કા સાથે અયોધ્યા પહોંચ્યો. તેમણે ભગવાન રામલલા અને ભગવાન હનુમાનના દર્શન કર્યા. આ સમય દરમિયાન, તેમણે ત્યાં પૂજા કરી અને ભગવાનના દ્વાર પર માથું નમાવ્યું. હનુમાન ગઢી મંદિરમાં તેમની પૂજાનો એક વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે. હનુમાન ગઢી મંદિરના પૂજારીએ તેમને ફૂલોનો હાર પહેરાવ્યો અને તેમના પર તિલક લગાવ્યું. વિરાટે અગાઉ વૃંદાવનની મુલાકાત પણ લીધી હતી અને સંત પ્રેમાનંદ મહારાજના આશ્રમમાં જઈને તેમના આશીર્વાદ લીધા હતા.

Virat Kohli and Anushka Sharma at the Hanuman Garhi Mandir in Ayodhya. ❤️

