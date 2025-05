NDA ની મહત્વની બેઠકમાં અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ

રાષ્ટ્રીય લોકશાહી જોડાણ (NDA) એ રવિવારે દિલ્હીમાં એકતા દર્શાવી. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી આ બેઠકમાં 20 રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ અને નાયબ મુખ્યમંત્રીઓએ ભાગ લીધો હતો. આ બેઠકમાંથી ત્રણ મહત્વપૂર્ણ રાજકીય અને વ્યૂહાત્મક સંદેશાઓ બહાર આવ્યા. રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પર નિર્ણાયક પગલાંની પ્રશંસા કરવા, સામાજિક ન્યાય માટે જાતિ વસ્તી ગણતરીના સમર્થનમાં પ્રસ્તાવ અને વિકાસને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપવા પર વ્યાપક ચર્ચા થઈ. આ સાથે, બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી અંગે NDA ની રાજકીય રણનીતિના સંકેતો પણ આ બેઠકમાંથી સ્પષ્ટપણે બહાર આવ્યા છે.

