રામ નવમી પર બંગાળ, વડોદરા અને સંભાજીનગરમાં હિંસા

ગુરુવારે ભગવાન રામની જન્મજયંતિ એટલે કે રામ નવમીનો તહેવાર દેશભરમાં સંપૂર્ણ ધાર્મિક ઉત્સાહ સાથે ઉજવવામાં આવ્યો હતો. આ દરમિયાન દેશના ઘણા રાજ્યોમાં અથડામણ પણ જોવા મળી હતી. ગુજરાતના વડોદરાના ફતેપુરા વિસ્તારમાં રામ નવમીની શોભાયાત્રા પર પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત પશ્ચિમ બંગાળના હાવડામાં રામનવમીની શોભાયાત્રા દરમિયાન પથ્થરમારો અને વાહનોને આગ ચાંપી દેવામાં આવી હતી. હંગામા બાદ પોલીસ કર્મચારીઓએ વિસ્તારમાં ફ્લેગ માર્ચ કરી હતી.

