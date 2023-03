વડોદરા: મસ્જિદ પાસેથી પસાર થતી રામનવમીની શોભાયાત્રા પર પથ્થરમારો

રામનવમી પર વડોદરામાં જૂથ અથડામણ થવાની ઘટના સામે આવી છે. રામનવમી નિમિત્તે નીકળેલી શોભાયાત્રામાં પથ્થરમારો થતા તંગદિલી ભર્યો માહોલ સર્જાયો હતો. આજે રામનવમી નિમીત્તે વડોદરામાં વિશ્વ હિંદુ પરિષદ અને બજરંગ દળ દ્વારા શોભાયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે આ શોભાયાત્રા દરમિયાન પથ્થરમારામી ઘટના સામે આવી છે. જેમાં બે જૂથ સામ સામે આવી જતા મામલો ઉગ્ર બન્યો હતો અને કેટલાક લોકોએ ગાડીઓ પર પણ પથ્થરમારો કરીને ગાડીઓના કાચ તોડ્યા હતા.

Gujarat | Stone-pelting happened today in Vadodara during Rama Navami Shoba Yatra. As per the police, the situation is under control & peace is prevailing in the affected area. pic.twitter.com/5BGMpxivBy

— ANI (@ANI) March 30, 2023