અમિત શાહે હરિદ્વારમાં પતંજલિ યુનિવર્સિટીનું ઉદ્ઘાટન કર્યું

કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે ગુરુવારે હરિદ્વારમાં પતંજલિ યુનિવર્સિટીનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ પ્રસંગે રાજ્યના સીએમ પુષ્કર સિંહ ધામી અને યોગ ગુરુ રામદેવ પણ હાજર હતા. આ પ્રસંગે અમિત શાહ અને બાબા રામદેવે પણ હવન કર્યો હતો. ગૃહમંત્રીનું સ્વાગત કરતાં બાબા રામદેવે ટ્વીટ કર્યું કે, “પતંજલિ યુનિવર્સિટીનો ઉદ્ઘાટન સમારોહ અને સંન્યાસ દીક્ષા મહોત્સવ ભારત માતાના પ્રિય લોખંડી પુરૂષ, પ્રખર દેશભક્ત, ગૃહમંત્રી અમિત શાહની પવિત્ર હાજરીમાં યોજાશે.” ઉત્તરાખંડના પ્રવાસે ગયેલા કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે ગુરુકુલ કાંગરી યુનિવર્સિટીના 113માં દિક્ષાંત સમારોહમાં પણ ભાગ લીધો હતો.

Uttarakhand | Union Home Minister Amit Shah inaugurates the Patanjali University in Haridwar. CM Pushkar Singh Dhami and Yog Guru Ramdev also present on the occasion. pic.twitter.com/k9HJzZvZjm

— ANI (@ANI) March 30, 2023