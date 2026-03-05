હૈદરાબાદમાં વિજય અને રશ્મિકાનું ગ્રાન્ડ રિસેપ્શન, આ સેલેબ્સે આપી હાજરી

હૈદરાબાદમાં વિજય અને રશ્મિકાના રિસેપ્શનમાં ઘણા સ્ટાર્સે હાજરી આપી હતી. વિજય સિલ્ક શર્ટ અને ધોતીમાં જોવા મળ્યો હતો, જ્યારે રશ્મિકા મંદાના લાલ સિલ્ક સાડીમાં જોવા મળી.
રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડાના લગ્ન 26 ફેબ્રુઆરીએ થયા હતા. તેમણે 4 માર્ચે હૈદરાબાદમાં તેમના લગ્નનું રિસેપ્શન યોજ્યું હતું. રિસેપ્શનમાં ઘણા ફિલ્મ સ્ટાર્સે હાજરી આપી હતી. અભિનેત્રી નીના ગુપ્તાએ તેમના પતિ વિવેક મહેરા સાથે સમારોહમાં હાજરી આપી હતી. બંનેએ રશ્મિકા અને વિજય સાથે સેલ્ફી લીધી હતી. રસપ્રદ વાત એ છે કે, આ ફોટો નીનાની પુત્રી અને ડિઝાઇનર મસાબાએ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કર્યો હતો. મસાબાએ તેની પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે, “તમારા બંને સુંદર અને સ્ટાઇલિશ લોકોને અભિનંદન. તમારું જીવન પ્રેમ, ખુશી અને સારા સ્વાસ્થ્યથી ભરેલું રહે.”
આ સમારોહમાં આઇકોન ચિરંજીવી સ્ટાઇલિશ અંદાજમાં પહોંચ્યા હતા. નાગાર્જુન અક્કીનેનીએ તેમની પત્ની અમલા અક્કીનેની સાથે સ્ટાઇલિશ એન્ટ્રી કરી હતી. નાગાર્જુનના પુત્ર નાગા ચૈતન્ય પણ હાજર હતા. તેલુગુ ભાષાની રોમેન્ટિક એક્શન-ડ્રામા ફિલ્મ “ધ ફેમિલી સ્ટાર” માં વિજય સાથે સ્ક્રીન શેર કરનારી અભિનેત્રી મૃણાલ ઠાકુર પણ સમારોહમાં હાજર રહી હતી અને આ કપલને અભિનંદન આપ્યા હતા. તે બ્લેક સાડીમાં ખૂબ જ સુંદર દેખાતી હતી.ફિલ્મ નિર્માતાઓ કરણ જોહર, હોમી અડાજાનિયા અને દિનેશ વિજાન પણ સમારોહમાં હાજર રહ્યા હતા.
લગ્નના રિસેપ્શનમાં અભિનેતા રાણા દગ્ગુબાતી અને કૃતિ સેનન પણ પહોંચ્યા હતા. કર્ણાટકના નાયબ મુખ્યમંત્રી ડીકે શિવકુમાર, બીઆરએસના કાર્યકારી પ્રમુખ કેટી રામા રાવ અને કેન્દ્રીય મંત્રી જી કિશન રેડ્ડી સહિત અનેક રાજકીય નેતાઓ પણ રશ્મિકા અને વિજયના લગ્નના રિસેપ્શનમાં હાજર રહ્યા હતા. રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડાએ 26 ફેબ્રુઆરીએ ઉદયપુરમાં તેમના નજીકના મિત્રો અને પરિવારના સભ્યોની હાજરીમાં લગ્ન કર્યા હતા. લગ્નના થોડા દિવસો પહેલા આ દંપતીએ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને મળીને તેમના લગ્નનું આમંત્રણ આપ્યું હતું.
રશ્મિકા અને વિજય બંને ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં મોટા નામ છે. વિજયે દક્ષિણ ભારતીય સિનેમાની દુનિયામાં ખાસ છાપ છોડી છે. રશ્મિકાએ બોલિવૂડ ફિલ્મોમાં પણ પોતાની ઓળખ બનાવી છે. બ્લોકબસ્ટર પુષ્પામાં અભિનય કરનાર રશ્મિકા મંદાનાએ છાવા જેવી બોલિવૂડ હિટ ફિલ્મો પણ આપી છે. રશ્મિકા અને વિજય 2018 માં રિલીઝ થયેલી ગીતા ગોવિંદમના સેટ પર મિત્રો બન્યા હતા અને સુપરહિટ રહી હતી. ત્યારથી તેમની મિત્રતા મજબૂત રહી છે, અને તેમની મિત્રતા પ્રેમમાં ખીલી. લગભગ ત્રણ વર્ષ સુધી રિલેશનશિપમાં રહ્યા પછી, તેઓએ હવે લગ્ન કરી લીધા છે.