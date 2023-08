Video : PM મોદીના ભાષણ દરમિયાન વ્યક્તિ બેહોશ થઈ ગયો

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દક્ષિણ આફ્રિકા અને ગ્રીસની મુલાકાત લીધા બાદ શનિવારે (26 ઓગસ્ટ) બેંગલુરુ પહોંચ્યા હતા, જેથી તેઓ ચંદ્રયાન-3 મિશનમાં સામેલ ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંસ્થા (ISRO)ના વૈજ્ઞાનિકોને મળી શકે. આ પછી પીએમ મોદી દિલ્હીના પાલમ એરપોર્ટ પર આવ્યા અને અહીં ભાજપ અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા અને પાર્ટી કાર્યકર્તાઓએ તેમનું સ્વાગત કર્યું. આ દરમિયાન લોકોને સંબોધિત કરતા પીએમ મોદીએ કહેવાનું શરૂ કર્યું કે બ્રિક્સ સમિટમાં ચંદ્રયાન-3ને લઈને તેમને ઘણા અભિનંદન મળ્યા, પરંતુ તેઓ બોલતા વચ્ચે જ અટકી ગયા. કારણ કે ભીડમાં હાજર એક વ્યક્તિ બેહોશ થઈને પડી ગયો હતો. જ્યારે પીએમ મોદીએ તે વ્યક્તિને બેહોશ થતો જોયો તો તેમણે પોતાનું ભાષણ અટકાવી દીધું અને કહ્યું, તેને જુઓ. મારી ડોકટરોની ટીમ આવી. તેનો હાથ પકડો અને તેને અહીંથી દૂર લઈ જાઓ. તેને બેસાડો અને તેના જૂતા ઉતારો.” તેનો વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે.

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi asks his team of doctors to check on a person who collapsed during his address. pic.twitter.com/Stw4eL97CW

— ANI (@ANI) August 26, 2023