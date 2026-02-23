બાફ્ટાના આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટેજ પર આલિયાની હિન્દીમાં સ્પીચ

બાફ્ટાના આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર હિન્દીમાં સ્પીચ આપીને આલિયા ભટ્ટે દરેક ભારતીયને ગર્વ અપાવ્યો છે. આલિયા ભટ્ટનો આ વીડિયો ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. જાણો આલિયાએ હિન્દીમાં શું કહ્યું?
લંડનમાં બ્રિટિશ એકેડેમી ફિલ્મ એવોર્ડ્સ (Bafta) યોજાયો હતો. ઘણા પ્રખ્યાત કલાકારોએ આ સમારોહમાં હાજરી આપી હતી. ભારતીય અભિનેત્રી આલિયા ભટ્ટ પણ એવોર્ડ ફંક્શનમાં સામેલ થઈ હતી. આલિયાએ આ કાર્યક્રમમાં પ્રેઝન્ટર તરીકે હાજરી આપી હતી. આલિયાનો રેડ કાર્પેટ લુક ખૂબ જ સુંદર અને મોહક હતો.પરંતુ બાફ્ટામાં આલિયાનો લૂક નહીં પણ હિન્દીની સૌથી વધુ ચર્ચા થઈ રહી છે. જ્યારે આલિયા એવોર્ડ આપવા માટે બાફ્ટા સ્ટેજ પર પહોંચી ત્યારે તેણે હિન્દીમાં પોતાનું ભાષણ શરૂ કર્યું. આલિયાની આ શૈલીની ખૂબ પ્રશંસા થઈ રહી છે.
આલિયા ભટ્ટે પોતાનું ભાષણ હિન્દીમાં શરૂ કર્યું
આલિયા ભટ્ટે બાફ્ટા સ્ટેજ પર બેસ્ટ નોન-ઇંગ્લિશ ફિલ્મ રજૂ કરી. સ્ટેજ પર તેણે હિન્દીમાં પોતાનું ભાષણ શરૂ કરીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. જોકે, પછીથી તેણે પોતાના હિન્દીનો અર્થ સમજાવ્યો હતો. સ્ટેજ પર આલિયાએ કહ્યું, “નમસ્તે, આગામી એવોર્ડ એવી ફિલ્મ માટે છે જે અંગ્રેજીમાં નથી.” પછી, અંગ્રેજીમાં પોતાનું ભાષણ ચાલુ રાખતા, આલિયાએ કહ્યું, “હમણાં સબટાઈટલ માટે ન જાઓ. હું હિન્દીમાં કહી રહી હતી કે અમારો આગામી એવોર્ડ એવી ફિલ્મ માટે છે જે અંગ્રેજીમાં નથી. કારણ કે ફિલ્મો ઘણી બધી ભાષાઓમાં બોલે છે, પરંતુ આપણે હંમેશા જેની પ્રશંસા કરીએ છીએ તે સિનેમાની ભાષા છે. આપણે બધા તે ભાષાને ખૂબ સારી રીતે સમજીએ છીએ અને બોલીએ છીએ.” ત્યારબાદ આલિયાએ વિજેતાની જાહેરાત કરી. આલિયાનો આ વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, અને લોકો વિશ્વભરમાં ભારતીય સંસ્કૃતિ ફેલાવવા બદલ તેના વખાણ કરી રહ્યા છે.
View this post on Instagram
યુઝર્સ આલિયા પર ગર્વ અનુભવી રહ્યા છે.
આલિયાનો આ વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે અને તેને અસંખ્ય લાઈક્સ મળી રહ્યા છે. ચાહકો કોમેન્ટમાં આલિયાની સ્ટાઇલની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. બાફ્ટા જેવા આંતરરાષ્ટ્રીય પ્લેટફોર્મ પર હિન્દી બોલીને, આલિયાએ દરેક ભારતીયને ગર્વ અપાવ્યો છે. યુઝર્સ તેના અભિનયની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે અને તેના પર ગર્વ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. ઘણા લોકો આલિયાના લુકની પણ પ્રશંસા કરી રહ્યા છે, જ્યારે અન્ય લોકો તેને ભારતની સુપરસ્ટાર કહી રહ્યા છે.
“સેન્ટિમેન્ટલ વેલ્યુઝ” ફિલ્મે બાફ્ટામાં શ્રેષ્ઠ નોન-અંગ્રેજી ફિલ્મનો એવોર્ડ જીત્યો. આ વર્ષે તે ઓસ્કાર માટે પણ નામાંકિત થઈ છે. ચાહકોને આલિયાનો બાફ્ટા લુક ખૂબ ગમ્યો. અભિનેત્રીએ સિલ્વર ગુચી ગાઉન પહેર્યો હતો, જેમાં સફેદ રંગનો સ્ટોલ હતો. રેડ કાર્પેટ પર આલિયાનો અંદાજ અતિસુંદર હતો.