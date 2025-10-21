દિગ્ગજ અભિનેતા અસરાનીનું નિધન

દિગ્ગજ બોલીવુડ અભિનેતા અને હાસ્ય કલાકાર અસરાની હવે આપણી વચ્ચે નથી. તેમનું સોમવારે, દિવાળીના દિવસે અવસાન થયું. અસરાની, જેમનું પૂરું નામ ગોવર્ધન અસરાની હતું, ઘણા દિવસોથી હોસ્પિટલમાં દાખલ હતા અને સારવાર લઈ રહ્યા હતા. જોકે, 20 ઓક્ટોબરના રોજ, તેમનું 84 વર્ષની વયે અવસાન થયું, જેના કારણે તેમના પરિવાર અને ઘણા ચાહકો રડી પડ્યા.
અસરાનીને ફેફસાંની સમસ્યાને કારણે છેલ્લા પાંચ દિવસથી આરોગ્ય નિધિ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. અભિનેતાના મેનેજર બાબુભાઈ થિબાએ અસરાનીના મૃત્યુની પુષ્ટિ કરતા કહ્યું કે તેઓ ઘણા દિવસોથી બીમાર હતા અને હોસ્પિટલમાં દાખલ હતા.
અસરાનીનું આજે અવસાન થયું, અને થોડા જ સમયમાં, તેમના પરિવારે સાંતાક્રુઝ વેસ્ટના શાસ્ત્રીનગર સ્મશાનગૃહમાં તેમના અંતિમ સંસ્કાર કર્યા. આ પાછળનું કારણ અસરાની હતા. પરિવારના જણાવ્યા અનુસાર, અસરાની ઇચ્છતા ન હતા કે તેમના મૃત્યુના કોઈ હંગામો કે સમાચાર આવે. તેથી, તેમના અંતિમ સંસ્કાર ઝડપથી કરવામાં આવ્યા.