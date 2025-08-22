દિગ્ગજ અભિનેતા અને પ્રખ્યાત કૉમેડિયન જસવિંદર ભલ્લાનું નિધન

પંજાબી ફિલ્મ ઉદ્યોગમાંથી એક દુઃખદ સમાચાર આવ્યા છે. પંજાબી ફિલ્મોના દિગ્ગજ અભિનેતા અને હાસ્ય કલાકાર જસવિંદર ભલ્લાએ આ દુનિયાને અલવિદા કહી દીધું છે. આજે સવારે તેમનું મોહાલીની ફોર્ટિસ હોસ્પિટલમાં અવસાન થયું.
દિગ્ગજ અભિનેતા અને હાસ્ય કલાકાર જસવિંદર ભલ્લાએ 65 વર્ષની વયે અંતિમ શ્વાસ લીધા. તેમના મૃત્યુના સમાચારથી પંજાબી ફિલ્મ ઉદ્યોગ અને તેમના લાખો ચાહકો શોકમાં છે. તેમના લાંબા કરિયરમાં અભિનેતાએ લોકોનું ખૂબ મનોરંજન કર્યું અને તેમના અદ્ભુત કોમિક ટાઇમિંગે લોકોના ચહેરા પર સ્મિત લાવી દીધું.
જસવિંદર ભલ્લા માત્ર એક અભિનેતા જ નહોતા, પરંતુ એક એવું નામ હતું જેણે પંજાબી સિનેમામાં કોમેડીને એક નવી ઓળખ આપી હતી. તેમની અજોડ કોમિક શૈલી, રમુજી સંવાદો અને કટાક્ષ શૈલીએ તેમને દરેક પેઢીના દર્શકોના પ્રિય બનાવ્યા. તેમની માત્ર હાજરી સિનેમા હોલમાં હાસ્યની લહેર ફેલાવી દેતી. તેમણે ‘ગડ્ડી ચલતી હૈ છલાંગ માર કે’, ‘કેરી ઓન જટ્ટા’, ‘જિંદ જાન’, ‘બેન્ડ બાજે’ જેવી ઘણી હિટ ફિલ્મોમાં પોતાના રમૂજ અને અભિનયથી દર્શકોના હૃદયમાં એક ખાસ સ્થાન બનાવ્યું. તેમનો કોમિક ટાઇમિંગ એટલો સ્વાભાવિક હતો કે તેમના સંવાદો લાંબા સમય સુધી લોકોની જીભ પર રહ્યા. તેમના પાત્રોએ લોકોને માત્ર હસાવ્યા જ નહીં, પરંતુ હળવાશથી સમાજ પર પણ વ્યંગ કર્યો.
ભલ્લાની ખાસ વાત એ હતી કે તેમણે હંમેશા પોતાના મૂળ સાથે જોડાયેલી કોમેડીની શૈલી જાળવી રાખી હતી. પોતાની સાદગી, સહજતા અને રમૂજથી તેમણે સાબિત કર્યું કે કોમેડીની વાસ્તવિક રુચિ અશ્લીલ સંવાદોમાં નથી, પરંતુ શબ્દોના યોગ્ય ઉપયોગ અને સમયમાં છે. તેમના નિધનના સમાચારથી સમગ્ર પંજાબી મનોરંજન જગતમાં શોકમાં છે. કલાકારોથી લઈને સામાન્ય પ્રેક્ષકો સુધી, દરેક વ્યક્તિ તેમની ગેરહાજરી અનુભવી રહ્યા છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, તેમના અંતિમ સંસ્કાર 23 ઓગસ્ટના રોજ બપોરે 12 વાગ્યે મોહાલીના બલાંગી સ્મશાનગૃહમાં કરવામાં આવશે.
જસવિંદર ભલ્લા કોમેડી શો ‘છનકટા’ માં ચાચા ચતુર સિંહ અને ભાણા જેવા પ્રખ્યાત પાત્રો ભજવવા માટે પ્રખ્યાત હતા. વાસ્તવિક જીવનમાં, તેઓ ખૂબ જ શિક્ષિત વ્યક્તિ હતા. તેઓ લુધિયાણામાં પંજાબ કૃષિ યુનિવર્સિટી (PAU) માં પ્રોફેસર પણ હતા. હાસ્ય કલાકાર હોવા ઉપરાંત, તેમણે અભ્યાસમાં પણ મોટી સફળતા મેળવી. તેમણે પંજાબ યુનિવર્સિટીમાંથી કૃષિ વિજ્ઞાનમાં પીએચડીની ડિગ્રી મેળવી.