રાજ્યસભામાં ભારે હંગામા વચ્ચે VB G RAM G બિલ 2025 થયું પાસ

‘વિકાસ ભારત જી રામ જી’ બિલ હવે લોકસભા પછી રાજ્યસભામાં પસાર થયું છે. સરકારના મતે, આ બિલનો હેતુ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રોજગાર અને આજીવિકાની તકો વધારવાનો છે. જોકે, ચર્ચા દરમિયાન વિપક્ષે તેનો જોરદાર વિરોધ કર્યો. વિપક્ષના વિરોધ વચ્ચે, સંસદે ધ્વનિ મતથી વીબી રામ જી બિલ પસાર કર્યું. આ પછી, રાજ્યસભા સવારે 11:00 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી. વિપક્ષી પક્ષોએ સંસદ સંકુલમાં બંધારણ ગૃહની બહાર ધરણા પણ કર્યા.

જી રામ જી બિલ 20 વર્ષ જૂની મનરેગા (મનરેગા) યોજનાનું સ્થાન લેશે અને દર વર્ષે 125 દિવસની વેતન રોજગારની ખાતરી આપશે. વિપક્ષના જોરદાર વિરોધ વચ્ચે, કેન્દ્રીય મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે જૂની યોજનાની ખામીઓને દૂર કરવા માટે આ બિલ જરૂરી છે.

વિપક્ષે બંધારણ ગૃહની બહાર ધરણા કર્યા

રાજ્યસભાએ વિક્રાંત ભારત ગેરંટીડ એમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ડ લાઇવલીહૂડ મિશન (ગ્રામીણ) બિલ લોકસભામાં પસાર થયાના થોડા કલાકો પછી જ ધ્વનિમત દ્વારા પસાર કરી દીધું. વિપક્ષે હાલની ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી યોજના, મનરેગામાંથી મહાત્મા ગાંધીનું નામ દૂર કરવા અને રાજ્યો પર લાદવામાં આવેલા નાણાકીય બોજનો ઉગ્ર વિરોધ કર્યો. ઘણા વિપક્ષી સભ્યોએ રાજ્યસભામાંથી વોકઆઉટ કર્યું, બિલ પાછું ખેંચવાની માંગ કરી અને સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા. બાદમાં, વિપક્ષી પક્ષોએ બિલનો વિરોધ કરવા માટે સંસદ સંકુલમાં બંધારણ ગૃહની બહાર ધરણા કર્યા. વિપક્ષે એવી પણ માંગ કરી કે બિલને વધુ ચકાસણી માટે સંસદીય સમિતિને મોકલવામાં આવે.

