ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈની જન્મજયંતિ નિમિત્તે VASCSCએ ખાતે ઓપન હાઉસનું આયોજન

અમદાવાદ: વિક્રમ એ. સારાભાઈ કોમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટર (VASCSC) એ ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈની 106મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે ઓપન હાઉસનું આયોજન કર્યું. જેમાં 500થી વધુ બાળકો, વાલીઓ અને વિજ્ઞાનપ્રેમીઓએ ઉપસ્થિતિ નોંધાવી. મુલાકાતીઓએ ફિઝિક્સ, બાયોલોજી, મૅથેમૅટિક્સ, ઇમર્જિંગ ટેક્નોલૉજી, મોડલ રૉકેટ્રી, કમ્પ્યુટર્સ અને એસ્ટ્રોનૉમી જેવા વિષયોની લૅબ્સની મુલાકાત લીધી. ઇન્ટરૅક્ટિવ કોર્નરે ઉત્સાહપૂર્ણ એક મિનિટના રમતો, DIY ઝોન, ‘ટુગેધર વી પેઇન્ટ’ સમૂહ ચિત્રકલાની પ્રવૃત્તિ અને ‘વિજ્ઞાન દૃષ્ટિ’ મેગેઝીન સ્ટૉલ સાથે સૌને કંઈખ નવું પીરસ્યું.

સાથે જ સાયન્સ શોમાં કેટલાંક અદ્ભુત પ્રયોગો રજૂ કરવામાં આવ્યા. આ સેન્ટરની લાઇબ્રેરીમાં VASCSC બુક ક્લબનું લોન્ચ પણ થયું, જે વિજ્ઞાનપ્રેમીઓ અને વાંચનપ્રેમીઓને જ્ઞાન અને વિચારોની આપ-લે માટેનું નવું મંચ પૂરું પાડશે. ઉજવણીનો અંત એક ભવ્ય મોડલ રૉકેટ લોન્ચ સાથે થયો, જે ડૉ. સારાભાઈની નવીનતાની શાશ્વત વારસાગાથા અને ભારતના વિજ્ઞાન તથા અવકાશ કાર્યક્રમોને નવી ઊંચાઈએ લઈ જવાના તેમના સપનાને પ્રતીકરૂપ હતી.

