US સુપ્રીમ કોર્ટમાં ટ્રમ્પને ઝટકો, ભારતને મોટી રાહત, ટેરિફ રેટ ઘટ્યો

યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટે વિવિધ દેશો સામે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ટેરિફને ગેરકાયદેસર જાહેર કર્યા બાદ ભારતને પણ નોંધપાત્ર રાહત મળી છે.
વ્હાઇટ હાઉસે કહ્યું છે કે ભારત સહિત અમેરિકાના વેપારી ભાગીદારો, જેમણે સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય પહેલા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર સાથે ટેરિફ કરાર કર્યા હતા, તેમને હવે 10 ટકા ડ્યુટીનો સામનો કરવો પડશે, ભલે તેઓ અગાઉ ઉચ્ચ સ્તર માટે સંમત થયા હોય. યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રમ્પના વ્યાપક અને ઘણીવાર મનસ્વી ટેરિફને ફગાવી દીધા બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે તેમની મુખ્ય આર્થિક નીતિની તીવ્ર ટીકા થઈ છે. આ ટેરિફ ઘટાડા પછી યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ અમેરિકામાં આયાત પર 10 ટકા ડ્યુટી લાદી છે. નવા ટેરિફ ઓર્ડર પર હસ્તાક્ષર કર્યા પછી, ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પર કહ્યું કે તે “લગભગ તરત જ અસરકારક” થઈ ગયો છે.
સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રમ્પના નિર્ણયને ગેરકાયદેસર જાહેર કર્યો
યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટે વિવિધ દેશો સામે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ટેરિફને ગેરકાયદેસર જાહેર કર્યા, જેનાથી ટ્રમ્પને મોટો ફટકો પડ્યો અને ભારતને પણ નોંધપાત્ર રાહત મળી. આ ટેરિફ રદ કર્યા પછી ટ્રમ્પે બીજા નિયમ હેઠળ બધા દેશો પર 10 ટકા ટેરિફ લાદવાની જાહેરાત કરી. યુએસ વહીવટીતંત્રે સ્પષ્ટતા કરી કે જે દેશોએ વેપાર કરારમાં પ્રવેશ કર્યો છે અથવા સંમત થયા છે તેઓ હવે એક સમાન 10 ટકા ટેરિફને પાત્ર રહેશે. અગાઉ, યુએસએ વેપાર કરાર હેઠળ ભારતીય ઉત્પાદનો પર 18 ટકા ટેરિફ લાદવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો, જે હવે ઘટાડીને 10 ટકા કરવામાં આવ્યો છે.
ટ્રમ્પે કહ્યું કે ભારત સાથે કરાર ચાલુ છે
સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય પછી વ્હાઇટ હાઉસમાં બોલતા ટ્રમ્પે કહ્યું કે “ભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર હજુ પણ ચાલુ છે. મને લાગે છે કે ભારત સાથે મારા સંબંધો ઉત્તમ છે અને અમે ભારત સાથે વ્યવસાય કરી રહ્યા છીએ,” જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયથી ભારત સાથેના વેપાર સોદા પર કોઈ અસર પડશે, ત્યારે ટ્રમ્પે કહ્યું, “કંઈ બદલાશે નહીં, તેઓ ટેરિફ ચૂકવશે અને અમે ટેરિફ ચૂકવીશું નહીં. તેથી ભારત સાથેનો કરાર એ છે કે તેઓ ટેરિફ ચૂકવશે. આ પાછલી પરિસ્થિતિનું વિપરીત છે. ભારત સાથેનો કરાર ચાલુ રહે છે… બધા કરાર ચાલુ રહે છે.”