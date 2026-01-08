અમેરિકાએ વેનેઝુએલા જઈ રહેલા રશિયન તેલ ટેન્કરને જપ્ત કર્યું

અમેરિકાએ વેનેઝુએલાનું રશિયન ઝંડાવાળું તેલ ટેન્કર જપ્ત કર્યું છે. યુએસ કોસ્ટ ગાર્ડે લગભગ બે અઠવાડિયા સુધી એટલાન્ટિક મહાસાગરમાં જહાજનો પીછો કર્યો હતો. યુએસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ કાર્યવાહી વેનેઝુએલા તેલ નિકાસ પર યુએસ પ્રતિબંધોના કડક અમલનો એક ભાગ છે. આ જહાજ તેલ ખરીદવા માટે વેનેઝુએલા જઈ રહ્યું હતું.
આ કામગીરી દરમિયાન પરિસ્થિતિ ખૂબ જ સંવેદનશીલ બની ગઈ કારણ કે એક રશિયન લશ્કરી જહાજ અને સબમરીન પણ આ વિસ્તારમાં હાજર હતા. જોકે, યુએસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે બંને દેશો વચ્ચે કોઈ લશ્કરી અથડામણ થઈ નથી. રશિયાએ આ ઘટના અંગે સત્તાવાર નિવેદન જારી કર્યું નથી. જોકે, રશિયન રાજ્ય મીડિયાએ એક ફોટો બહાર પાડ્યો જેમાં જહાજની નજીક ઉડતું હેલિકોપ્ટર દર્શાવવામાં આવ્યું હતું.
જપ્ત કરાયેલા જહાજનું નામ પહેલા બેલા-1 હતું. બાદમાં તેનું નામ બદલીને મરીનેરા રાખવામાં આવ્યું. આ જહાજ રશિયન ધ્વજ હેઠળ નોંધાયેલું છે. અગાઉ, તે કેરેબિયન સમુદ્રમાં યુએસ નાકાબંધીથી બચી ગયું હતું.
In two predawn operations today, the Coast Guard conducted back-to-back meticulously coordinated boarding of two “ghost fleet” tanker ships— one in the North Atlantic Sea and one in international waters near the Caribbean. Both vessels —the Motor Tanker Bella I and the Motor… pic.twitter.com/EZlHEtcufX
— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 7, 2026
યુએસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આખરે આઇસલેન્ડ નજીક ઉત્તર એટલાન્ટિક મહાસાગરમાં જહાજને પકડી લેવામાં આવ્યું હતું. તે આઇસલેન્ડ અને બ્રિટન વચ્ચે એટલાન્ટિક સમુદ્રમાં આગળ વધી રહ્યું હતું. આ સમગ્ર કામગીરી યુએસ કોસ્ટ ગાર્ડ અને આર્મી દ્વારા સંયુક્ત રીતે હાથ ધરવામાં આવી હતી. યુએસ આર્મીના યુરોપિયન કમાન્ડ (EUCOM) એ સોશિયલ મીડિયા પર જાહેરાત કરી હતી કે આ જહાજ યુએસ પ્રતિબંધોનું ઉલ્લંઘન કરી રહ્યું છે, અને તેથી, તેને જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે.