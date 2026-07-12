12 શહેરો અને 140 હુમલા… ઈરાન પર ફરી અમેરિકન બોમ્બમારો

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ફરી એકવાર વિનાશક મહાયુદ્ધની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. અમેરિકી સેના જ્યાં ઈરાનના સૈન્ય ઠેકાણાઓ પર સતત સાર્વત્રિક હુમલા કરી રહી છે, ત્યાં બીજી તરફ ઈરાન પણ ખાડી દેશોમાં આવેલા અમેરિકી સૈન્ય બેઝને નિશાન બનાવી રહ્યું છે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આ વખતે પોતાના “મિશન ઈરાન” ને સફળ બનાવવા માટે પૂરી તાકાત સાથે યુદ્ધના મેદાનમાં ઉતરી ચૂક્યા છે. તેમની સામે ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર મુજ્તબા ખામેનેઈ પણ ‘લોહીના બદલામાં લોહી’ ના નારા સાથે ટ્રમ્પને મિટાવવાની કસમ ખાઈને યુદ્ધનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે.
12 શહેરો અને 140 થી વધુ ઠેકાણાઓ પર બોમ્બમારો
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના કડક આદેશ બાદ અમેરિકી વાયુસેના ઈરાન પર એક પછી એક તાબડતોડ હુમલા કરી રહી છે. એક અઠવાડિયાની અંદર ઈરાન પર અમેરિકાનો આ ત્રીજો મોટો હુમલો છે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે અમેરિકા દ્વારા આપવામાં આવેલી ડેડલાઈન પૂરી થતાંની સાથે જ આ હુમલા શરૂ કરાયા હતા. અમેરિકાએ ઈરાનના 12 શહેરોમાં આવેલા 140 ટાર્ગેટથી વધુ સૈન્ય ઠેકાણાઓ પર ભારે બોમ્બમારો કર્યો છે. અમેરિકાનો દાવો છે કે તેણે છેલ્લા 3 દિવસમાં જ ઈરાનના 300 ટાર્ગેટથી વધુ સૈન્ય ઠેકાણાઓને સફળતાપૂર્વક નિશાન બનાવ્યા છે. ઈરાની મીડિયાના જણાવ્યા અનુસાર, હોર્મોઝગાન અને બુશેહર પ્રાંતોના અનેક વિસ્તારોમાં સતત શક્તિશાળી વિસ્ફોટોના અવાજો સંભળાયા છે. જોકે, હજુ સુધી આ હુમલાઓમાં થયેલા મોટા નુકસાન કે જાનહાનિની કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ સંપૂર્ણપણે બંધ: વૈશ્વિક તેલ સંકટ
સામે પક્ષે ઈરાને પણ ખાડીના 6 countries માં આવેલા અમેરિકી સૈન્ય ઠેકાણાઓ પર જવાબી હુમલા શરૂ કરી દીધા છે, જેના કારણે સમગ્ર મિડલ ઈસ્ટ ક્ષેત્રમાં તણાવ સર્વોચ્ચ સપાટીએ પહોંચી ગયો છે. ઈરાને વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ ગણાતા હોર્મુઝ જળડમરુમધ્ય (Strait of Hormuz) ને આંતરરાષ્ટ્રીય પરિવહન માટે સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દીધો છે. હવે કોઈપણ દેશના વ્યાપારી જહાજને અહીંથી પસાર થવા દેવામાં આવી રહ્યું નથી અને વૈશ્વિક સુરક્ષાના જોખમને જોતા અન્ય દેશોના જહાજોએ પણ પોતે જ હોર્મુઝ રૂટથી અંતર જાળવી લીધું છે.
ઈરાનનું કહેવું છે કે આ વિસ્તારમાં વધતી જતી સૈન્ય ગતિવિધિઓ અને દરિયાઈ સુરક્ષાના નિયમોના ઉલ્લંઘનને કારણે આ કડક નિર્ણય લેવો પડ્યો છે. ઈરાને સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો છે કે જ્યાં સુધી તેને પોતાની સુરક્ષાનો પાકો ભરોસો નહીં મળે અને બહારનું સૈન્ય દબાણ ઓછું નહીં થાય, ત્યાં સુધી હોર્મુઝ જળમાર્ગ ખોલવામાં આવશે નહીં. આ વિસ્તારમાં પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કરનાર કોઈપણ જહાજ પર જવાબી સૈન્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
અમેરિકી એરબેઝ પર બેલિસ્ટિક મિસાઈલ હુમલા
ઈરાનની સૈન્ય પાંખ ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) એ દાવો કર્યો છે કે તેણે જોર્ડનમાં આવેલા પ્રિન્સ હસન એર બેઝ (Prince Hassan Air Base) પર સ્થિત અમેરિકી સૈન્ય ઠેકાણાઓ પર અનેક બેલિસ્ટિક મિસાઈલો (Ballistic Missiles) દાગી છે. આ હુમલામાં અમેરિકાના એક કમાન્ડ-એન્ડ-કંટ્રોલ સેન્ટર અને MQ-9 ડ્રોન હેંગર (MQ-9 Drone Hangar) ને સીધું નિશાન બનાવવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત ઈરાને કુવૈત અને બહેરીનમાં આવેલા અમેરિકી ઠેકાણાઓ તેમજ ઓમાનના દુક્મ બંદરગાહ (Duqm Port) પર પણ હુમલા કર્યા હોવાનો દાવો કર્યો છે.
બીજી તરફ, અમેરિકી સેના દાવો કરી રહી છે કે તેમના તમામ એરબેઝ સુરક્ષિત છે અને ઈરાન તરફથી કરવામાં આવી રહેલા મિસાઈલ તેમજ ડ્રોન હુમલાઓને એડવાન્સ એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ દ્વારા હવામાં જ તોડી પાડવામાં આવી રહ્યા છે. સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) એ પણ જણાવ્યું કે તેમની ડિફેન્સ સિસ્ટમે મિસાઈલ હુમલા નિષ્ફળ બનાવ્યા છે. જોકે, યુદ્ધના કારણે બહેરીનમાં હવાઈ હુમલાના સાયરન વાગ્યા છે અને કતારે પોતાના નાગરિકોને સુરક્ષિત સ્થળોએ રહેવાની અપીલ કરી છે.