અમરનાથ યાત્રાથી પરત ફરતા 57 શ્રદ્ધાળુઓ ભરેલી બસ પલટી

હિમાચલ પ્રદેશના કાંગડા જિલ્લામાંથી એક મોટા અને દુઃખદ અકસ્માતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. રવિવારે મોડી રાત્રે અમરનાથ યાત્રા (Amarnath Yatra) થી પરત ફરી રહેલા શ્રદ્ધાળુઓની એક બસ અકસ્માતનો ભોગ બની હતી. રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ-44 (NH-44) પર ડમટાલ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હેઠળ એક લક્ઝરી ટૂરિસ્ટ બસ અચાનક અનિયંત્રિત થઈને રોડ પર પલટી ગઈ હતી. આ અકસ્માત સમયે બસમાં કુલ 57 પેસેન્જર સવાર હતા, જેમાંથી 17 pilgrims ઘાયલ થયા છે અને 4 પેસેન્જરની હાલત ગંભીર હોવાનું કહેવાય છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રીએ આ દુર્ઘટના પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો છે.
ગંભીર રીતે ઘાયલ મુસાફરોને મેડિકલ કોલેજ રેફર કરાયા
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ‘લક્ષ્મી હોલીડેઝ’ (Lakshmi Holidays) ની આ ટૂરિસ્ટ બસ જમ્મુ-કાશ્મીરના કતરાથી ઉત્તરાખંડના દેહરાદૂન જઈ રહી હતી. રવિવારે મોડી રાત્રે બસ જ્યારે કાંગડાના ડમટાલ વિસ્તારમાં પહોંચી ત્યારે ચાલકે વાહન પરનો કાબૂ ગુમાવ્યો હતો અને બસ રોડની વચ્ચે જ પલટી ગઈ હતી. અકસ્માત બાદ ઘટનાસ્થળે ભારે નાસભાગ અને ચીસાચીસ મચી ગઈ હતી. ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા ચાર મુસાફરોને વધુ સારા ઈલાજ માટે ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ સરકારી તબીબી મહાવિદ્યાલય અને હોસ્પિટલ (ટાંડા મેડિકલ કોલેજ) માં રેફર કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં ડોક્ટરોની ટીમ તેમની વિશેષ દેખરેખ રાખી રહી છે. બાકીના સામાન્ય ઘાયલોની સ્થાનિક હોસ્પિટલોમાં સારવાર ચાલી રહી છે અને તેઓ ખતરાની બહાર છે.
સ્થાનિક લોકો અને યુનિવર્સિટીના ચાન્સલરે કરી મદદ
અકસ્માતનો અવાજ સાંભળીને સ્થાનિક લોકો તુરંત જ પોલીસ અને આરોગ્ય વિભાગ પહોંચે તે પહેલા ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને બસની બારીઓ તોડીને ઘાયલોને બહાર કાઢવાનું રાહત કાર્ય શરૂ કર્યું હતું. પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા મુજબ, અકસ્માત સમયે ત્યાંથી પસાર થઈ રહેલા અર્ની યુનિવર્સિટી (Arni University) ના ચાન્સલર ડૉ. વિવેક સિંહે પણ પોતાની ગાડી થોભાવી દીધી હતી. તેમણે પોતાના સહયોગીઓ સાથે મળીને બચાવ કામગીરીમાં સક્રિય ભાગ લીધો હતો. એટલું જ નહીં, તેમના નિર્દેશ પર યુનિવર્સિટીની ખાનગી એમ્બ્યુલન્સ અને મેડિકલ ટીમ પણ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી ગઈ હતી, જેણે ઘાયલોને હોસ્પિટલ પહોંચાડવામાં વહીવટીતંત્રને મોટી મદદ કરી હતી.
ડ્રાઈવર અને કંડક્ટર ફરાર, પોલીસ તપાસ શરૂ
દુર્ઘટના સર્જાયા બાદ બસનો ડ્રાઈવર અને કંડક્ટર (પરિચાલક) મુસાફરોને લોહીલુહાણ હાલતમાં છોડીને અંધારાનો લાભ લઈ ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ ગયા હતા. ડમટાલ પોલીસ સ્ટેશને આ મામલે મોટર વાહન અધિનિયમ (Motor Vehicles Act) હેઠળ ગુનો નોંધીને બંનેની શોધખોળ શરૂ કરી દીધી છે. પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે બસમાં કોઈ યાંત્રિક ખામી સર્જાઈ હતી, ડ્રાઈવરની બેદરકારી હતી કે પછી અન્ય કોઈ કારણ હતું, તેની ઊંડી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ટૂંક સમયમાં જ ફરાર આરોપીઓની ધરપકડ કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.