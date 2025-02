ટ્રમ્પના ‘ગોલ્ડ કાર્ડ’ યોજના: 5 મિલિયન ડોલર આપો અમેરિકાના નાગરિક બનો

અમેરિકા: ટ્રમ્પ જ્યારથી સત્તામાં આવ્યા છે ત્યારથી એક પછી એક મોટી જાહેરાતો કરી રહ્યા છે. જો કે આ વખતે તેમણે અમેરિકન નાગરિક બનવા ઇચ્છતા લોકો માટે એક મોટા સમાચાર આપ્યા છે. જેમાં નાગરિકતા મેળવવા માટે તમારે મોટી રકમ પણ ચૂકવવી પડશે.

ગોલ્ડ કાર્ડ યોજના જાહેર કરી

ટ્રમ્પની યોજના અનુસાર જે લોકોને અમેરિકન નાગરિકતા જોઈએ છે તેમણે 50 લાખ ડોલર (લગભગ 43 કરોડ 55 લાખ રૂપિયા) ખર્ચવા પડશે. તેને ‘ગોલ્ડ કાર્ડ’ સ્કીમ નામ આપવામાં આવ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ ગોલ્ડ કાર્ડ ગ્રીન કાર્ડનું પ્રીમિયમ વર્ઝન હશે. ગોલ્ડ કાર્ડ પ્રાપ્ત કર્યા પછી, વ્યક્તિને ગ્રીન કાર્ડ કરતાં વધુ વિશેષ અધિકારો તો મળશે જ, તેની સાથે અમેરિકામાં રોકાણ કરવાની અને નાગરિકતા મેળવવાની તક પણ મળશે. ભવિષ્યમાં આ રીતે 10 લાખ કાર્ડ ઈશ્યૂ કરવામાં આવશે.

The Trump Gold Card is an exceptionally brilliant concept: to attract the most talented and accomplished individuals to the most renowned nation on Earth. Businesses and individuals alike can participate in this endeavor. The potential revenue generated could be substantial,… pic.twitter.com/B6ZMbA1nbA

— Kyle Sinclair (@kylebexarVC) February 26, 2025