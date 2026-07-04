સમય રૈનાના શો ‘ઇન્ડિયાઝ ગોટ લેટેન્ટ’માં પહોંચી યુપી પોલીસ

સમય રૈનાના શો “ઇન્ડિયાઝ ગોટ લેટેન્ટ” માં રિયલ પોલીસ અધિકારી પહોંચ્યા હતાં. તેણે એક લાખ રૂપિયાનું રોકડ ઇનામ જીત્યું. ચાલો જાણીએ કે આ પોલીસ અધિકારી કોણ છે?
સમય રૈનાના “ઇન્ડિયાઝ ગોટ લેટેન્ટ સીઝન 2” નો બીજો એપિસોડ શુક્રવારે રિલીઝ થયો. ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસના કોન્સ્ટેબલ કપિલ દિનકર સ્ટેજ પર દેખાયા ત્યારે સમય રૈના આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. જોકે, પોલીસકર્મી તેમના ગીતો રજૂ કરવા અને પ્રેક્ષકોને પ્રભાવિત કરવા આવ્યો હતો.
શોમાં રિયલ પોલીસ આવી
કપિલ સ્ટેજ પર આવ્યા અને મજાકમાં કહ્યું,”શું તમે ફરીથી શરૂ કર્યું? છેલ્લી વખત તેને બંધ કર્યા પછી હજી તમને શાંતિ નથી મળી?” સમય રૈના મૂંઝવણમાં દેખાયા અને તેમને ચેતવણી આપી કે તેઓ સ્ટેજ પર પોલીસ યુનિફોર્મ પહેરી શકશે નહીં. જોકે, કપિલે પાછળથી સ્પષ્ટતા કરી કે તેઓ એક રિયલ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ છે. ત્યારબાદ કપિલે તેમના ગીતો રજૂ કર્યા અને આખરે શોમાં ₹1 લાખનું રોકડ ઇનામ જીત્યું.
કપિલ દિનકર કોણ છે?
શોમાં કપિલ દિનકરે ખુલાસો કર્યો કે તેમને 2021 માં ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસમાં કોન્સ્ટેબલ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે તેમનો શોખ હંમેશા સંગીત રહ્યો છે, પરંતુ તેમની માતાનું સ્વપ્ન હતું કે તેઓ પોલીસ દળમાં જોડાય. પોતાનો પરિચય આપતા તેમણે કહ્યું,”હું એક ગાયક, ગીતકાર અને સંગીતકાર છું. આ જ મને માનસિક શાંતિ આપે છે. અને હું બિલ ભ માટે પોલીસ છું.”
ગાવાની પરવાનગી
શો દરમિયાન, કપિલે ખુલાસો કર્યો કે તે વિભાગમાં એકમાત્ર પોલીસ અધિકારી છે જેને વ્યાવસાયિક રીતે ગાવાની પરવાનગી છે. તેણે કહ્યું કે તે મોટે ભાગે રાત્રિ શિફ્ટમાં કામ કરે છે જેથી તે સવારે સંગીત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે. કપિલે એ પણ ખુલાસો કર્યો કે તે એક લેખક છે. તેણે પહેલાથી જ ત્રણ પુસ્તકો લખ્યા છે અને હાલમાં તે આઠ વધુ પુસ્તકો પર કામ કરી રહ્યો છે.
બધાએ તેને 10 પોઈન્ટ આપ્યા
કપિલે શોમાં તેનું એક ઓરિજિનલ ગીત ગાયું. બધા પેનલિસ્ટ દ્વારા તેને 10 પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યા. ત્યારબાદ તેણે ₹100,000 નું રોકડ ઇનામ જીત્યું. તેણે પોતાને પણ 10 પોઈન્ટ આપ્યા.
સમયએ પોલીસકર્મીને પૂછ્યું કે શું તેને ક્યારેય ઉત્તર પ્રદેશમાં ગુનાનો ડર લાગે છે. કપિલે આત્મવિશ્વાસથી જવાબ આપ્યો, “ના.” તેણે કહ્યું, “અમને ઘણી સ્વતંત્રતા આપવામાં આવી છે અને અમે ખૂબ સારું કામ કરી રહ્યા છીએ.”
અંતે, સમયે પોલીસકર્મીનો આભાર માનતા કહ્યું, “અમારા શોમાં પોલીસ વિભાગમાંથી કોઈને આવવા બદલ આભાર. આનાથી અમારા શોની વિશ્વસનીયતામાં વધુ વધારો થયો છે.”