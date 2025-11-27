દિવ્યાંગોની મજાક ઉડાડવી સમય રૈનાને પર પડ્યું ભારે

નવી દિલ્હીઃ દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓની મજાક ઉડાવવાના એક કેસમાં યુટ્યુબર અને સ્ટેન્ડ-અપ કોમેડિયન સમય રૈનાની મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. આ મામલે સુપ્રીમ કોર્ટે આકરી સૂચનાઓ આપી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે સમય રૈના અને અન્ય ચાર કોમેડિયનને દર મહિને ઓછામાં ઓછા બે ફંડ રેઝિંગ ઈવેન્ટ્સ કરવાના નિર્દેશ આપ્યા છે, જેથી દિવ્યાંગ લોકોના સારવાર માટેના ફંડમાં યોગદાન મળી શકે. તેમાં સ્પાઇનલ મસ્ક્યુલર એટ્રોફી (SMA)થી પીડિત લોકો પણ સામેલ છે.
આ આદેશ CJI સૂર્યકાંત અને જસ્ટિસ જોયમાલ્યા બાગચીની બેન્ચે આપ્યો હતો. પીઠે ક્યોર SMA ઇન્ડિયા ફાઉન્ડેશનની એક અરજી પર સુનાવણી કરી હતી, જેમાં દિવ્યાંગોની મર્યાદાનો ભંગ કરતાં ઓનલાઇન કન્ટેન્ટ સામે કાર્યવાહી કરવાની માગ કરવામાં આવી હતી.
રૈના અને અન્ય કોમેડિયન—વિપુલ ગોયલ, બલરાજ પરમજિત સિંહ ઘઈ, સોનાલી ઠક્કર (સોનાલી આદિત્ય દેસાઈ) અને નિશાંત જગદીશ તંવરે—કોર્ટના અગાઉના નિર્દેશોનું પાલન કરતાં પોતાની મરજીથી આવી ઇવેન્ટ્સ કરવાની ઓફર કરી હતી. તેમણે પોતાના આઉટરિચના ભાગરૂપે દિવ્યાંગ લોકોની ‘સક્સેસ સ્ટોરીઝ’ને હાઇલાઇટ કરવાની પણ મંજૂરી માગી હતી.
આ રજૂઆતોનો ઉલ્લેખ કરતાં સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે કોમેડિયનોનું કામ છે કે તે પોતાના પ્લેટફોર્મ પર દિવ્યાંગ લોકોને આમંત્રિત કરે અને અવેરનેસ તથા ફંડ રેઝિંગની કોશિશોને પ્રોત્સાહિત કરે. પીઠે કહ્યું હતું કે અમે આ બાબત રિસ્પોન્ડન્ટ નંબર 6થી 10 પર છોડીએ છીએ કે તેઓ પોતાની પ્લેટફોર્મ પર દિવ્યાંગ લોકોને બોલાવે, જેથી SMAથી પીડિત લોકોને સમયસર સારવાર મળી રહે એ માટે ફંડ એકત્ર કરવાનો હેતુ આગળ વધી શકે. કોર્ટે કહ્યું હતું કે અમને ભરોસો છે કે જો રિસ્પોન્ડન્ટ 6થી 10 પોતાની સિદ્ધિઓને ઈમાનદારીથી રજૂ કરશે તો વધુ પ્રચાર માટે દિવ્યાંગ લોકો પણ તેમની પ્લેટફોર્મ પર આવવા ઈચ્છશે. કોર્ટે કહ્યું હતું અમને આશા છે કે કેસની આગલી સુનાવણી પહેલાં આવા કેટલીક યાદગાર ઈવેન્ટ્સ યોજાઈ ચૂકી હશે. મહિને ઓછામાં ઓછા બે આવા કાર્યક્રમો થવા જોઈએ.