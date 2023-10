ભારતીય વાયુસેનાના નવા ધ્વજનું અનાવરણ

ભારતીય વાયુસેનાને આજે એટલે કે રવિવાર 10 ઓક્ટોબર 2023 ના રોજ તેનો નવો ધ્વજ મળ્યો. ભારતીય વાયુસેના (IAF)ના વડા એર ચીફ માર્શલ વીઆર ચૌધરીએ પ્રયાગરાજમાં વાર્ષિક વાયુસેના દિવસની પરેડ દરમિયાન નવા ધ્વજનું અનાવરણ કર્યું, નેવીએ તેના ધ્વજમાં ફેરફાર કર્યા જેવા તેના વસાહતી ભૂતકાળનો ત્યાગ કર્યો. આ એક ઐતિહાસિક પ્રસંગ પણ હતો કારણ કે 72 વર્ષમાં પહેલીવાર વાયુસેનાએ આવી કવાયત હાથ ધરી હતી, જ્યાં બહાદુરોએ મહાન પરાક્રમો દર્શાવ્યા હતા. નવા ધ્વજમાં ઉપલા જમણા ખૂણામાં તેનું પ્રતીક શામેલ છે અને તેની ટોચ પર અશોક સ્તંભ છે. તેની નીચે દેવનાગરીમાં ‘સત્યમેવ જયતે’ લખેલું છે, જે આપણા રાષ્ટ્રીય પ્રતીક અશોક સ્તંભ પરથી લેવામાં આવ્યું છે. ધ્વજ અશોક સ્તંભની નીચે હિમાલયન ગરુડ પણ દર્શાવે છે, તેની પાંખો ફેલાયેલી છે એટલે કે તે સંપૂર્ણ પ્લમેજમાં છે. હિમાલયન ગરુડ આછા વાદળી રંગથી ઘેરાયેલું છે. આની બરાબર નીચે ‘ભારતીય વાયુસેના’ અને તેનું સૂત્ર ‘નભ સ્પ્રીશમ દીપમ’ દેવનાગરીમાં સુવર્ણ અક્ષરોમાં અંકિત છે. વાયુસેનાનું સૂત્ર શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાંથી લેવામાં આવ્યું છે, જેનો અર્થ છે – ગર્વ સાથે આકાશને સ્પર્શ કરો.

