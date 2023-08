ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે કચ્છમાં ભારત-પાકિસ્તાન સરહદે મૂરિંગ પ્લેસનો શિલાન્યાસ કર્યો

`કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહે ગુજરાતના કચ્છમાં ભારત-પાકિસ્તાન સરહદે મોટા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન કર્યું, આ સમાચાર એક સત્તાવાર નિવેદન દ્વારા શનિવારે જણાવામાં આવ્યા હતા. BSF ગુજરાત તરફથી એક સત્તાવાર રીલીઝ મુજબ, “સીમા સુરક્ષા અને માળખાકીય સુવિધાઓને વધારવાની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલામાં, ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે કચ્છમાં બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ (BSF) માટે કોટેશ્વર ખાતે એક મૂરિંગ પ્લેસનો શિલાન્યાસ કર્યો અને નવાનું પણ ઉદ્ઘાટન કર્યું. જિલ્લાના હરામી નાળા વિસ્તારમાં ચિડિયામોદ-બિયારબેટ લિંક રોડ અને ઓપી ટાવર બનાવવામાં આવ્યા હતા.

સરકારના સમર્પણ પર ભાર મૂક્યો

આગળ તેમા જણાવ્યા મુજબ આ કાર્યક્રમમાં બોલતા, ગૃહમંત્રીએ આપણા દેશની સરહદોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા સરકારના સમર્પણ પર ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કોટેશ્વર ખાતેનું મૂરિંગ પ્લેસ BSF ફ્લોટિંગ BOPs અને પાણીના જહાજોની જાળવણીમાં મદદ કરશે અને દુર્ગમ ખાડીઓમાં ચોવીસ કલાક દેખરેખ અને કામગીરી માટે આ સંપત્તિઓની ઉપલબ્ધતાને સક્ષમ કરશે, સત્તાવાર પ્રકાશનમાં જણાવ્યું હતું. 257 કરોડના ખર્ચ સાથેના મૂરિંગ પ્લેસ પ્રોજેક્ટનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું છે, જે આપણા સીમા સુરક્ષા દળોની ક્ષમતાઓને વધારવા માટે સરકારની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતાના પુરાવા તરીકે છે. રિલીઝમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે વ્યૂહાત્મક રીતે સ્થિત, મૂરિંગ પ્લેસ 60 એકર વિસ્તારમાં ફેલાયેલું છે, આ ખાડી વિસ્તારમાં બીએસએફના પાણીના જહાજો માટે મહત્ત્વપૂર્ણ માળખા તરીકે કામ કરે છે. આ અત્યાધુનિક સુવિધા ખાડી વિસ્તારમાં દરિયાઈ સુરક્ષા કામગીરીને સરળ બનાવશે અને વિસ્તારમાં તૈનાત BSF જવાનો માટે સંસાધનોની ઉપલબ્ધતામાં નોંધપાત્ર સુધારો કરશે, એમ રિલીઝમાં જણાવાયું છે.

ઓપી ટાવરનું પણ ઉદ્ઘાટન કરાયું

ગૃહમંત્રીએ ચિડિયામોદ-બિયારબેટ લિંક રોડ અને હરામી નાળા વિસ્તારમાં બીપી નંબર 1164 નજીક એક ઓપી ટાવરનું પણ ઉદ્ઘાટન કર્યું. રિલીઝમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે લિન્ક રોડનું નિર્માણ સરહદી વિસ્તારોમાં પહોંચ અને કનેક્ટિવિટી સુધારવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ છે. CPWD દ્વારા 106.2 કરોડના ખર્ચે 28.2 કિમી લંબાઈનો આ નવનિર્મિત માર્ગ કર્મચારીઓ અને સંસાધનોની સરળ અવરજવરને સરળ બનાવશે, જેનાથી સરહદ વ્યવસ્થાપન અને સુરક્ષા કામગીરીમાં વધારો થશે. 3 કરોડના ખર્ચે બાંધવામાં આવેલ, હરામી નાલામાં BP 1164 ખાતેનો OP ટાવર BSFની ચોવીસ કલાક હાજરી સુનિશ્ચિત કરે છે, એમ રિલીઝમાં જણાવાયું છે. સંરક્ષણને મજબૂત બનાવે છે અને વિસ્તારને અભેદ્ય બનાવે છે. રોડ કનેક્ટિવિટી ઓપરેશનલ અને વહીવટી જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા સરહદી વિસ્તારોમાં બીએસએફની ઝડપી હિલચાલ કરવામાં મદદ કરશે. હરામી નાળા ખાતેનો ઓપી ટાવર હરામી નાળા દ્વારા પાકિસ્તાની માછીમારો દ્વારા ગેરકાયદે ઘૂસણખોરીના પ્રયાસોને અટકાવશે.

Today, at the Indo-Pak border in Koteshwar, Kutch, inaugurated the strategic Chidiyamod – B.R. Bet link road. It will enhance the operational strength of the BSF. Also inaugurated a 9.5m tall Observation Post Tower equipped with state-of-the-art cameras, which will bolster the… pic.twitter.com/ku3psvq1Pj

— Amit Shah (@AmitShah) August 12, 2023