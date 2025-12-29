મેક્સિકોમાં પાટા પરથી ટ્રેન ખડી, 13 લોકોના મોત, 98 ઘાયલ

ઉત્તર અમેરિકાના દેશ મેક્સિકોમાં એક મોટો ટ્રેન અકસ્માત થયો છે. ટ્રેનના ડબ્બા રેલવે ટ્રેક પરથી ઉતરી જતા દુર્ઘટના ઘટી હતી. આ અકસ્માતમાં 13 લોકોના મોત થયા છે જ્યારે 98 મુસાફરો ઘાયલ થયા હોવાના અહેવાલ છે. રાષ્ટ્રપતિ શેનબૌમે સરકારી એજન્સીઓને ઘટનાસ્થળે પહોંચીને ઘાયલોને મદદ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.

Photo: IANS

મેક્સિકન ટ્રેન અકસ્માતમાં 13 લોકોના મોત અને 98 ઘાયલ થયાના અહેવાલ છે. રાષ્ટ્રપતિ ક્લાઉડિયા શેનબૌમે અકસ્માત પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે. તેમના X હેન્ડલ પર એક પોસ્ટમાં, તેમણે જણાવ્યું હતું કે નૌકાદળે 13 લોકોના મોતની પુષ્ટિ કરી છે. રાષ્ટ્રપતિએ જણાવ્યું હતું કે સરકારી રાહત અને બચાવ એજન્સીઓને ઘટનાસ્થળે મોકલવામાં આવી છે. રાજ્યપાલ સોલોમન જારાને પણ અસરગ્રસ્ત મુસાફરોને શક્ય તેટલી બધી સહાય પૂરી પાડવા સૂચના આપવામાં આવી છે. નોંધનીય છે કે આ રેલ સેવા 2023 માં શરૂ કરવામાં આવી હતી અને સરકાર તેના વ્યૂહાત્મક મહત્વને કારણે તેનો વધુ વિકાસ કરી રહી છે.

ટ્રેન અકસ્માત બાદની ચિંતાજનક તસવીરો

સોશિયલ મીડિયા અને સ્થાનિક મીડિયામાં અકસ્માતની ચિંતાજનક તસવીરો સામે આવી છે. @pastormatias02 હેન્ડલ દ્વારા પોસ્ટ કરાયેલા વીડિયો અને ફોટામાં ઘટનાસ્થળે અંધાધૂંધી જોવા મળે છે. @raulbrindis નામના અન્ય એક યુઝરે પણ નિજાન્ડા શહેર નજીક ક્રેશ થયેલી ટ્રેનની તસવીરો શેર કરી છે.

રાજ્યપાલનું નિવેદન

રાષ્ટ્રપતિ શેનબૌમના નિર્દેશ પર રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે. ઓક્સાકાના રાજ્યપાલ સોલોમન જારાએ જણાવ્યું હતું કે ટ્રેન અકસ્માતમાં ઘાયલ થયેલા 60 થી વધુ મુસાફરોને વિવિધ હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. ગંભીર રીતે ઘાયલ લોકો હાલમાં સારવાર હેઠળ છે.

રાજ્યપાલે અકસ્માત પછી તરત જ એક નિવેદન બહાર પાડ્યું.નિજાન્ડા નજીક થયેલા ટ્રેન અકસ્માત પર ઊંડુ દુ:ખ વ્યક્ત કરતાં તેમણે જણાવ્યું કે અકસ્માત સમયે ટ્રેનમાં 250 લોકો સવાર હતા. 139 મુસાફરો સુરક્ષિત છે. 13 મૃતકોના પરિવારો પ્રત્યે હૃદયપૂર્વક સંવેદના વ્યક્ત કરતાં રાજ્યપાલે કહ્યું કે સરકાર શક્ય તમામ સહાય પૂરી પાડવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.

રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે ઉચ્ચ સરકારી અધિકારીઓ પીડિતો સાથે વ્યક્તિગત રીતે મુલાકાત કરશે. વધુમાં, રાષ્ટ્રપતિ શેનબૌમે જણાવ્યું હતું કે, નૌકાદળ સચિવાલય તરફથી મળેલી માહિતી અનુસાર, આંતર-સમુદ્રીય ટ્રેન અકસ્માતમાં કમનસીબે 13 લોકોના મોત થયા છે. તેમણે કહ્યું, “નૌકાદળના સચિવ અને ગૃહ મંત્રાલયના નાયબ સચિવને સ્થળની મુલાકાત લેવા અને મૃતકોના પરિવારો સાથે વ્યક્તિગત રીતે મુલાકાત લેવા સૂચના આપવામાં આવી છે.”

