ઓપરેશન સિંદૂર પર અક્ષય કુમાર સહિત આ બૉલિવૂડ સ્ટાર્સે આપી પ્રતિક્રિયા

ભારતે રાત્રે પાકિસ્તાન પર હુમલો કર્યો અને પાકિસ્તાનના કબજા હેઠળના આતંકવાદી ઠેકાણાઓ પર મિસાઈલ છોડી. આ મિસાઈલ હુમલાને ઓપરેશન સિંદૂર નામ આપવામાં આવ્યું છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ભારતે પાકિસ્તાન અને પીઓકેમાં 9 આતંકવાદી ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવ્યા છે. આમાં લશ્કર-એ-તૈયબાના મુખ્ય તાલીમ કેન્દ્રને પણ ઉડાવી દેવામાં આવ્યું છે. ભારતીય સેના દ્વારા સત્તાવાર જાહેરાત બાદ તેનો પડઘો રાજકીય ગલિયારાઓમાં સંભળાયો અને આ પડઘો બોલિવૂડ સુધી પણ પહોંચ્યો છે. બોલિવૂડ સ્ટાર્સ પણ આ અંગે પોતાની પ્રતિક્રિયાઓ શેર કરી રહ્યા છે. નાતાલ પર એક પોસ્ટમાં ભારતીય સેનાની પ્રશંસા કરનાર પ્રથમ વ્યક્તિ અભિનેતા રિતેશ દેશમુખ છે.

રિતેશ દેશમુખે આવી પ્રતિક્રિયા આપી

22 એપ્રિલે પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલામાં 26 લોકો માર્યા ગયા હતા. બદલામાં, ભારતે હુમલો કર્યો છે. આના પર પ્રતિક્રિયા આપતા રિતેશ દેશમુખે લખ્યું, ‘જય હિંદ કી સેના…ભારત માતા કી જય! ઓપરેશન સિંદૂર.’સંરક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા પુષ્ટિ મળ્યા પછી જ અભિનેતાની આ પોસ્ટ આવી. ભારતીય વાયુસેનાએ પાકિસ્તાનના પીઓકે અને બહાવલપુર વિસ્તારમાં અનેક આતંકવાદી ઠેકાણાઓનો નાશ કર્યો છે.



મધુર ભંડારકરની પ્રતિક્રિયા

ફિલ્મ નિર્માતા મધુર ભંડારકરે સવારે 5 વાગ્યે થયેલા હુમલા પર પ્રતિક્રિયા આપતી એક ભૂતપૂર્વ પોસ્ટ શેર કરી. તેમણે આ પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે,’અમારી પ્રાર્થનાઓ અમારી સેના સાથે છે. એક રાષ્ટ્ર તરીકે આપણે બધા સાથે ઉભા છીએ. જય હિંદ, વંદે માતરમ.’ ફિલ્મ નિર્માતાની પોસ્ટ પર લોકોની પ્રતિક્રિયાઓ સતત આવી રહી છે.

Our prayers are with our forces. One nation, together we stand. Jai Hind, Vande Mataram. 🇮🇳🙏 pic.twitter.com/IyiOX8hqma

— Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) May 6, 2025