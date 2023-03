શેરબજાર સતત બીજા દિવસે તેજી સાથે બંધ

ભારતીય શેરબજારમાં સતત બીજા દિવસે તેજી જોવા મળી હતી. બેન્કિંગ અને એફએમસીજી શેરોમાં રોકાણકારોની ખરીદીને કારણે બજાર ઝડપથી બંધ થયું હતું. આજના કારોબારના અંતે BSE સેન્સેક્સ 140 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે 58,214 પોઈન્ટ પર જ્યારે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી 44 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે 17,151 પોઈન્ટ પર બંધ થયો હતો. બજારની નજર યુએસ સેન્ટ્રલ બેંક ફેડ રિઝર્વ પર છે. જે આજે વ્યાજદર અંગે નિર્ણય લેવા જઈ રહી છે.

Sensex rises 139.91 points to settle at 58,214.59; Nifty gains 44.40 points to 17,151.90

— Press Trust of India (@PTI_News) March 22, 2023