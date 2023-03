પંજાબ પોલીસ અમૃતપાલના ઘરે પહોંચી, માતા-પિતાની દોઢ કલાક કરી પૂછપરછ

પંજાબ પોલીસે બુધવારે બપોરે ‘વારિસ પંજાબ દે’ના વડા ખાલિસ્તાન સમર્થક અમૃતપાલ સિંહના માતા-પિતાની પૂછપરછ કરી હતી. પોલીસની ટીમ બપોરે લગભગ 1 વાગ્યે જલ્લુપુર ખેડા ગામમાં અમૃતપાલ સિંહના ઘરે પહોંચી હતી અને લગભગ દોઢ કલાક પછી ત્યાંથી પરત આવી હતી. પોલીસે અમૃતપાલ વિશે પૂછ્યું. પરંતુ પિતા તરસેમ સિંહ અને માતાએ કહ્યું કે તેમને પુત્ર વિશે કોઈ માહિતી નથી. આ પોલીસ ટીમમાં સેન્ટ્રલ એજન્સીના અધિકારીઓ સામેલ હોવાના અહેવાલ હતા પરંતુ તેની સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ શકી નથી. અમૃતપાલ સિંહના ઘરની બહાર પોલીસની ટીમ તૈનાત છે.

Punjab Police reaches the residence of ‘Waris Punjab De’ chief Amritpal Singh’s in Jallupur Khera village, Amritsar

Amritpal Singh is on the run since March 18. pic.twitter.com/zykdFOOdXl

