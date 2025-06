અમદાવાદની રથયાત્રામાં સામેલ હાથી બેકાબૂ થયો

અમદાવાદઃ અમદાવાદમાં 148મી રથયાત્રા યોજવામાં આવી રહી છે. અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા દરમિયાન સામેલ એક હાથી બેકાબૂ થયો હતો. આ રથયાત્રામાં કુલ 18 હાથી સામેલ હતા અને બેકાબૂ થનારો હાથી સૌથી આગળ ચાલી રહ્યો હતો. બેકાબૂ થયા પછી હાથી રથથી આગળ નીકળી ગયો હતો. જે પછી મહાવત અને અન્ય લોકો હાથીને કાબૂમાં લેવા માટે તેની પાછળ દોડ્યા હતા. એક તરફ લોકો પણ હાથીના રસ્તામાંથી હટીને પોતાનો બચાવ કરતા નજરે પડ્યા. સદનસીબે આ ઘટનામાં કોઈને ઈજા થઈ નથી. થોડા સમય બાદ વન વિભાગના કર્મચારીઓએ હાથીને કાબૂમાં લઈ લીધો હતો.

આ ઘટનાથી જોડાયેલા બે વિડિઓ પણ સામે આવ્યા છે. એક વિડિયોમાં હાથી રથયાત્રાથી અલગ થઇને દોડતો દેખાઈ રહ્યો છે. જ્યારે બીજા વિડિયોમાં હાથી બેકાબૂ થયા પછીનાં દ્રશ્યો છે. આ વિડિયોમાં અન્ય હાથી પણ થોડી અસ્વાભાવિક હરકતો કરતા જોવા મળ્યા હતા અને તેમના મહાવત તેમને શાંત પાડવાનો પ્રયાસ કરતા હતા. જોકે અન્ય હાથીઓએ કોઈ તોફાન કર્યું ન હતું, પરંતુ એક હાથી બેકાબૂ થયા પછી બીજા હાથીઓમાં પણ થોડી અસ્વાભાવિકતા જોવા મળી હતી.

રથયાત્રામાંથી ત્રણ હાથી દૂર કરાયા

અમદાબાદ રથયાત્રા દરમિયાન અવાજને કારણે બેકાબૂ થયેલા હાથીને મહાવત અને ઝૂ ઓથોરિટીના કર્મચારીઓએ હાથીને કાબૂમાં લીધો હતો. આ ઘટના પછી કુલ ત્રણ હાથીઓને રથયાત્રામાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા.

VIDEO | Gujarat: Three elephants go out of control during Jagannath Rath Yatra in Ahmedabad.

— Press Trust of India (@PTI_News) June 27, 2025