જમ્મુ કાશ્મીરમાં સેનાએ ઘૂસણખોરીના મોટા પ્રયાસને નિષ્ફળ બનાવ્યો

શ્રીનગરઃ જમ્મુ-કાશ્મીરના પુંછમાં થયેલા આતંકી હુમલા બાદ ભારતીય સેનાએ અખનૂરમાં આતંકીઓની ઘૂસણખોરીના મોટા પ્રયાસને નિષ્ફળ બનાવ્યો છે અને આ દરમિયાન એક આતંકીને ઠાર કરવામાં આવ્યો છે. અખનૂરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદેથી ઘૂસણખોરીનો પ્રયાસ કરી રહેલા આતંકવાદીઓ પર સેનાએ પણ ગોળીબાર કર્યો છે અને ચાર આતંકવાદીઓની શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ જોવા મળી છે. સેનાના જણાવ્યા અનુસાર, આતંકવાદીઓ મૃતદેહને ખેંચતા જોવા મળ્યા છે.

સેનાના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, જમ્મુના અખનૂરમાં સર્વેલન્સ ડિવાઈસ દ્વારા ચાર આતંકવાદીઓની શંકાસ્પદ ગતિવિધિઓ જોવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ સેનાએ જવાબી ગોળીબાર કર્યો હતો, જેમાં એક આતંકવાદી માર્યો ગયો હતો. આ ઘટના શુક્રવારે મોડી રાત્રે બની હોવાનું કહેવાય છે. સેનાએ કહ્યું કે આતંકવાદીઓ એક લાશને આંતરરાષ્ટ્રીય સીમા પર ખેંચતા જોવા મળ્યા હતા.

Visuals from Poonch, Jammu and Kashmir as security forces continue their search operation to track down terrorists behind the recent ambush on two Army vehicles that left five soldiers dead. pic.twitter.com/eu5E1dQQsq

