અંબાણી પરિવારે માતાજીની આરાધના સાથે કરી નવરાત્રીની ભવ્ય ઉજવણી

અંબાણી પરિવાર ઘરે ખૂબ જ ધામધૂમથી તહેવારો ઉજવે છે. હવે, તેમણે નવરાત્રીની ઉજવણી કરી છે. તેમના ઘરે નવરાત્રી ખૂબ જ ખાસ રીતે ઉજવવામાં આવી હતી. આ ઉજવણીનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
અંબાણી પરિવારના નવરાત્રી ઉજવણીનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. આખા પરિવારે સાથે મળીને માતાજીની આરાધકના કરી નવરાત્રી ઉજવી છે. અંબાણી પરિવારના સભ્યો માતારાનીની પૂજા કરી ભક્તિમાં લીન જોવા મળ્યા.
આ દરમિયાન નીતા અંબાણીએ શાસ્ત્રીય નૃત્ય રજૂ કર્યું. એ ક્ષણે જાણે તમામ લોકો માતાજીની ભક્તિમાં તરબોળા થઈ ગયા હોય તેવું લાગતું હતું. આકાશ અંબાણીએ તેમના સમગ્ર પરિવાર સાથે આરતી કરી હતી.
મુકેશ અને નીતા અંબાણીએ દેવીની વિધિસર પૂજા કરી. બધાએ પરંપરાગત પોશાક પહેર્યો હતો. અંબાણી પરિવારે તેમના ઘર એન્ટિલિયામાં નવરાત્રીની ઉજવણી કરી. નીતા અંબાણી અને તેમની પુત્રવધૂઓના લુક્સ પણ ચર્ચાનો વિષય બન્યા. ઈશા અંબાણી ખૂબ જ સુંદર દેખાતી હતી, તેણે તેના લહેંગા સાથે મોટી બિંદી અને ભારે હાર પહેર્યો હતો.શ્લોકા મહેતા પણ લહેંગામાં જોવા મળી હતી. તે પણ ખૂબ જ સુંદર દેખાતી હતી.