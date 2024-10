સાહિત્યનો નોબેલ પુરસ્કાર દક્ષિણ કોરિયન લેખક હાન કાંગના નામે

દક્ષિણ કોરિયાના લેખક હાન કાંગને 2024 માટે સાહિત્યનું નોબેલ પુરસ્કાર એનાયત કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ પુરસ્કાર તેમના ઊંડા કાવ્યાત્મક ગદ્ય માટે આપવામાં આવશે. નોબેલ પુરસ્કાર સ્વીડિશ એકેડેમી દ્વારા આપવામાં આવે છે અને તેની કિંમત 11 મિલિયન સ્વીડિશ ક્રાઉન ($1.1 મિલિયન) છે. હાન કાંગનો જન્મ 1970માં દક્ષિણ કોરિયાના ગ્વાંગજુમાં થયો હતો. તેઓ સાહિત્યિક પૃષ્ઠભૂમિમાંથી આવે છે, તેમના પિતા એક પ્રતિષ્ઠિત નવલકથાકાર છે. તેમણે 1993માં મુન્હક-ગ્વા-સાહો (સાહિત્ય અને સમાજ)ના શિયાળુ અંકમાં “સિઓલમાં વિન્ટર” સહિત પાંચ કવિતાઓ પ્રકાશિત કરીને કવિ તરીકેની સાહિત્યિક શરૂઆત કરી હતી.

1994માં “રેડ એન્કર” કૃતિ સાથે સિઓલ શિનમુન વસંત સાહિત્ય સ્પર્ધા જીતી હતી. પછીના વર્ષે નવલકથાકાર તરીકે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. તેમણે 1995માં યેઓસુ (મુંજી પબ્લિશિંગ કંપની) નામનો તેમનો પ્રથમ ટૂંકી વાર્તાનો સંગ્રહ પ્રકાશિત કર્યો. આર્ટસ કાઉન્સિલ કોરિયાના સમર્થનથી 1998માં ત્રણ મહિના માટે યુનિવર્સિટી ઓફ આયોવા ઇન્ટરનેશનલ રાઇટિંગ પ્રોગ્રામમાં હાજરી આપી હતી. હાન કાંગના પ્રકાશનોમાં ટૂંકી વાર્તા સંગ્રહ, ફ્રુટ્સ ઓફ માય વુમન (2000), ફાયર સલામન્ડર (2012); બ્લેક ડીયર (1998), યોર કોલ્ડ હેન્ડ્સ (2002), ધી વેજીટેરિયન (2007), બ્રેથ ફાઈટીંગ (2010), અને ગ્રીક લેસન (2011), હ્યુમન એક્ટ્સ (2014), ધ વ્હાઇટ બુક (2016), આઈ ડોન્ટ બિડ ફેરવેલ (2021). એક કાવ્ય સંગ્રહ, I Put the Evening in the Drawer (2013) પણ પ્રકાશિત થયો હતો. તેમની સૌથી તાજેતરની નવલકથા ‘I Do Not Bid Farewell’ને 2023માં ફ્રાન્સમાં મેડિસિસ પ્રાઈઝ, 2024માં એમિલ ગ્યુમેટ પ્રાઈઝ આપવામાં આવ્યું હતું. સમિતિએ જણાવ્યું હતું કે તેમની નવલકથા માનસિક અને શારીરિક વેદના વચ્ચેનો પત્રવ્યવહાર જે પૂર્વીય વિચારસરણી સાથે ગાઢ સંબંધ ધરાવે છે.