તેલંગાણા ચૂંટણી 2023: BRS એ ચૂંટણી ઢંઢેરો જાહેર કર્યો

તેલંગાણામાં વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાત પછી, શાસક પક્ષ ભારત રાષ્ટ્ર સમિતિ (BRS) એ તેનો ચૂંટણી ઢંઢેરો જાહેર કર્યો. બીઆરએસના ઢંઢેરામાં જનતાને ઘણા લોકપ્રિય વચનો આપવામાં આવ્યા છે. મેનિફેસ્ટોમાં BRS એ તમામ પાત્ર પરિવારોને 400 રૂપિયામાં ગેસ સિલિન્ડર આપવાનું વચન આપ્યું છે. મેનિફેસ્ટોમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પાર્ટી ધીમે ધીમે રાયથુ બંધુ યોજના હેઠળ મળતી રકમને 10,000 રૂપિયાથી વધારીને 16,000 રૂપિયા પ્રતિ વર્ષ કરશે.

5 લાખનો વીમો

મેનિફેસ્ટો બહાર પાડતા, BRS ચીફ કે ચંદ્રશેખર રાવે (KCR) કહ્યું કે વિકલાંગ લોકો માટે સામાજિક સુરક્ષા પેન્શન વધારીને 6,000 રૂપિયા કરવામાં આવશે. આ સિવાય તેલંગાણામાં 93 લાખ BPL પરિવારોને KCR વીમા યોજના હેઠળ 5 લાખ રૂપિયાનો વીમો મળશે. બીઆરએસ પરિવાર દીઠ રૂ. 10 લાખની અનુદાનની ‘દલિત બંધુ’ યોજના પણ ચાલુ રાખશે. મેનિફેસ્ટો અનુસાર, KCR આરોગ્ય રક્ષા યોજના અને આરોગ્યશ્રી ભીમ યોજનાનો કવરેજ વધીને 15 લાખ રૂપિયા થશે.

