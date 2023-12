તેલંગાણામાં હાર બાદ KCR એ CM પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું

તેલંગાણા વિધાનસભા ચૂંટણીની મતગણતરી દરમિયાન બીઆરએસને પરાજયનો સામનો કરવો પડ્યો તે પછી મુખ્યમંત્રી કે ચંદ્રશેખર રાવે રવિવારે રાજ્યપાલને પોતાનું રાજીનામું મોકલ્યું. બીઆરએસના કાર્યકારી પ્રમુખ રામા રાવે આ માહિતી આપી છે.

Telangana CM Chandrashekar Rao has sent his resignation to Guv: BRS Working President Rama Rao

— Press Trust of India (@PTI_News) December 3, 2023