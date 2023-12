રાજસ્થાન વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો બાદ સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે આ વખતે પણ રાજ્યની પરંપરા અકબંધ રહી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જંગી જીત હાંસલ કરી છે. હવે સીએમ અશોક ગેહલોતે પોતાનું રાજીનામું રાજ્યપાલ કલરાજ મિશ્રાને સોંપી દીધું છે.

VIDEO | Rajasthan CM Ashok Gehlot submits his resignation to Governor Kalraj Mishra after the defeat of Congress in the assembly elections. pic.twitter.com/RpPTWr0q78

— Press Trust of India (@PTI_News) December 3, 2023