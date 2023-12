IND vs AUS : ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીત્યો, ભારત પ્રથમ બેટિંગ કરશે

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમો T20 શ્રેણીની છેલ્લી મેચમાં સામસામે આવી છે. આ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ભારતીય ટીમે શ્રેણી પર કબ્જો કરી લીધો છે. ચોથી T20માં ટીમ ઈન્ડિયાએ ઓસ્ટ્રેલિયાને 20 રને હરાવ્યું હતું.

Australia won the toss and elected to field first in Bengaluru 🏏

Will the tourists finish the series on a high with a consolation win?#INDvAUS 📝: https://t.co/ozXCKZGNX1 pic.twitter.com/vcLoLAK8rf

