IND vs AUS: છેલ્લી T20માં ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું, શ્રેણી 4-1થી જીતી

યુવા ખેલાડીઓના જોશ અને જોશથી ભરેલી ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ટી20 સીરિઝની શરૂઆત જે રીતે જ જોરદાર રીતે કરી હતી. બેંગલુરુના એમ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી શ્રેણીની પાંચમી અને છેલ્લી T20 મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ ફરી એકવાર પોતાના બોલરોના દમ પર નાના સ્કોરનો બચાવ કર્યો અને ઓસ્ટ્રેલિયાને 6 રનથી હરાવ્યું. આ સાથે ટીમ ઈન્ડિયાએ 5 મેચની શ્રેણી 4-1થી જીતી લીધી છે. તેમજ સૂર્યકુમાર યાદવે પ્રથમ વખત કેપ્ટનશીપ મેળવ્યા બાદ જબરદસ્ત ઓડિશન આપ્યું છે.

એમ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં રવિવારે 3જી ડિસેમ્બરે યોજાયેલી આ મેચમાં, એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી રહી હતી કે ઘણા રન થશે, જેમ કે આ મેદાન પર હંમેશા એવું રહ્યું છે. જો કે, ચિન્નાસ્વામીની પીચે બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા હતા અને ઓછા સ્કોર સાથેની રોમાંચક મેચ જોવા મળી હતી. સતત ત્રીજી મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના કેપ્ટન મેથ્યુ વેડે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો, પરંતુ સતત બીજી મેચમાં તેના બેટ્સમેનોએ બોલરોની મહેનતને બગાડી નાખી હતી.

That winning feeling 👏 Captain Suryakumar Yadav collects the trophy as #TeamIndia win the T20I series 4⃣-1⃣ 🏆#INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/IuQsRihlAI — BCCI (@BCCI) December 3, 2023

શ્રેયસ-અક્ષરે ઇનિંગ સંભાળી હતી

ગત દરેક મેચની જેમ આ વખતે પણ ટીમ ઈન્ડિયાએ પાવર પ્લેમાં ઝડપી શરૂઆત બાદ પ્રથમ વિકેટ ગુમાવી હતી. યશસ્વી જયસ્વાલ (21) ફરીથી મોટા શોટ સાથે શરૂઆત કરી અને ફરી આઉટ થયો. જોકે, આ વખતે બાકીના બેટ્સમેનો પણ ઇનિંગ્સને સંભાળવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા. રૂતુરાજ ગાયકવાડ અને સુકાની સૂર્યકુમાર યાદવ પણ એક પછી એક ઝડપી આઉટ થયા હતા. 10મી ઓવર સુધીમાં, રિંકુ સિંહ પણ પેવેલિયન પરત ફર્યો, જે આ શ્રેણીમાં પ્રથમ વખત કોઈ અસર કરી શક્યો ન હતો.

WHAT. A. MATCH! 🙌 Arshdeep Singh defends 10 in the final over as #TeamIndia win the final T20I and clinch the series 4⃣-1⃣ 👏👏 Scorecard ▶️ https://t.co/CZtLulpqqM#INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/c132ytok8M — BCCI (@BCCI) December 3, 2023

55 રનમાં માત્ર 4 વિકેટ પડી હતી અને ટીમ ઈન્ડિયા મુશ્કેલીમાં જોવા મળી રહી હતી. શ્રેયસ અય્યર (53) જોકે બીજી બાજુ મક્કમ રહ્યો હતો. તેણે જીતેશ શર્મા (24 રન, 16 બોલ) સાથે 42 રનની ઝડપી ભાગીદારી કરી હતી. અગાઉની મેચની જેમ જ જીતેશે ફરીથી ટૂંકી પરંતુ ઝડપી ઈનિંગ્સ રમીને ટીમની સ્થિતિ સુધારી હતી. ત્યારબાદ શ્રેયસને અક્ષર પટેલ (31 રન, 21 બોલ)નો સાથ મળ્યો અને બંનેએ 46 રન જોડ્યા અને ટીમને 143 રન સુધી પહોંચાડી દીધી. અય્યર તેની અડધી સદી ફટકાર્યા બાદ છેલ્લી ઓવરમાં આઉટ થયો હતો અને ટીમ ઈન્ડિયાએ 20 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને 160 રન બનાવ્યા હતા.

ભારતીય બોલરોએ ફરી ટેબલ ફેરવી નાખ્યા

ફરી એકવાર ટ્રેવિસ હેડ (28)એ ઓસ્ટ્રેલિયા માટે ઉડતી શરૂઆત કરી હતી પરંતુ બીજો ઓપનર જોશ ફિલિપ ફરીથી સસ્તામાં આઉટ થયો હતો. તે ત્રીજી જ ઓવરમાં મુકેશ કુમાર (3/32) દ્વારા બોલ્ડ થયો હતો. હેડનો હુમલો ચાલુ રહ્યો અને બેન મેકડર્મો પણ તેને સપોર્ટ કરવા આવ્યો. પછી એ જ થયું, જે આ સિરીઝની લગભગ દરેક મેચમાં થયું. પાવરપ્લેમાં બોલિંગ કરવા આવેલા લેગ સ્પિનર ​​રવિ બિશ્નોઈ (2/29)એ આવતાની સાથે જ સફળતા મેળવી હતી. બિશ્નોઈએ તેની પહેલી જ ઓવરમાં હેડને બોલ્ડ કર્યો હતો. ત્યારબાદ તેની આગામી ઓવરમાં યુવા બોલરે એરોન હાર્ડીની વિકેટ પણ લીધી હતી. મેકડર્મો બીજી બાજુથી રન બનાવતા રહ્યા અને મેચમાં ટીમને જીવંત રાખી.

For his impeccable bowling performance and claiming 9 wickets in 5 matches, Ravi Bishnoi is the Player of the Series 👏👏#TeamIndia | #INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/Hlym60jHd4 — BCCI (@BCCI) December 3, 2023

જો કે, શ્રેણીનો અંત ટિમ ડેવિડ માટે પણ નિરાશાજનક રહ્યો અને આ વિસ્ફોટક બેટ્સમેન ફરીથી કોઈ અસર કરી શક્યો નહીં. અક્ષર (1/16), જેણે બેટથી તાકાત બતાવી, તેણે મધ્ય ઓવરોમાં ફરીથી અજાયબીઓ કરી અને ડેવિડને આઉટ કર્યો. ઓસ્ટ્રેલિયાને તેનો સૌથી મોટો ફટકો 15મી ઓવરમાં ત્યારે લાગ્યો જ્યારે અર્શદીપ સિંહે મેકડર્મો (54)ને આઉટ કર્યો. ત્યારબાદ 17મી ઓવરમાં મુકેશે મેચને ભારતની તરફેણમાં નમાવી દીધી હતી. તેણે સતત બોલ પર ખતરનાક સાબિત થઈ રહેલા મેથ્યુ શોર્ટ અને બેન દ્વારશુઈસની વિકેટ લીધી હતી. ફરી એકવાર વેડ (22) અંકુશમાં હતો પરંતુ અર્શદીપ સિંહ (2/40)એ તેને છેલ્લી ઓવરમાં આઉટ કર્યો અને ઓસ્ટ્રેલિયાને જરૂરી 10 રન બનાવવા દીધા નહીં. ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ 8 વિકેટ ગુમાવીને 154 રન જ બનાવી શકી હતી.