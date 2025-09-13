50% ટેક્સ વિવાદ પર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું મોટું નિવેદન

યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સ્વીકાર્યું છે કે ટેરિફથી ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના સંબંધોમાં તિરાડ પડી છે. રશિયા સાથે તેલ વેપારને કારણે અમેરિકાએ ભારત પર વધારાનો 25 ટકા ટેરિફ લાદ્યો હતો, પરંતુ ભારત બિલકુલ અમેરિકા સામે ઝૂક્યું નહીં. 50 ટકા ટેરિફથી ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના દાયકાઓ જૂના સંબંધો અને મિત્રતામાં કડવાશ આવી છે. તણાવ એટલો બધો છે કે અમારી વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વેપાર વાટાઘાટોનો રાઉન્ડ પણ આગળ વધી શકતો નથી.
⚡ Trump says, “Imposing 50% tariff on India ‘was not an easy thing to do’ and admits it caused rift with India.”
ભારત પર ટેરિફ લાદવાનો મુશ્કેલ નિર્ણય હતો
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ફોક્સ ન્યૂઝને આપેલા ઇન્ટરવ્યુમાં સ્વીકાર્યું હતું કે ભારત પર ટેરિફ લાદવાનો નિર્ણય સરળ નહોતો, પરંતુ તેમ છતાં નિર્ણય લેવો પડ્યો. આનાથી ભારત સાથે અમેરિકાના સંબંધો પર અસર પડી છે. ઉદ્દેશ્ય યુક્રેન પર ઊભી થયેલી કટોકટીનો અંત લાવવાનો હતો અને રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધનો અંત લાવવા માટે અમેરિકાએ ઘણા પગલાં લીધા છે. ભારત રશિયાના તેલનો સૌથી મોટો ગ્રાહક છે. તેથી, ભારત પર 50 ટકા ટેરિફ લાદવામાં આવ્યો હતો, જેથી તે રશિયા પાસેથી તેલ ન ખરીદે અને રશિયાને યુદ્ધ લડવા માટે ભંડોળ ન મળે.
રશિયા પર પણ કડક પ્રતિબંધો લાદવાની યોજના
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે ભારત પછી, અમેરિકા રશિયા પર પણ કડક પ્રતિબંધો લાદવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે. તમને જણાવી દઈએ કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પનું આ નિવેદન ત્યારે આવ્યું જ્યારે ગયા મહિને અલાસ્કામાં રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન સાથેની મુલાકાતમાં યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા પર કોઈ કરાર થયો ન હતો. ઘણા દેશોની વિનંતીઓ છતાં, પુતિન પોતાની માંગણીઓ પર અડગ રહ્યા અને શાંતિ વાટાઘાટો માટે પ્રયાસો છતાં, રશિયાએ યુક્રેન પર હુમલો કર્યો. અમેરિકાએ હવે યુરોપિયન યુનિયન અને G-7 દેશો પર ભારત પર વધુ ટેરિફ લાદવા દબાણ કર્યું છે.