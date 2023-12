T-20 ઈન્ટરનેશનલ રેન્કિંગમાં રવિ બિશ્નોઈ નંબર-1

T20 ક્રિકેટને વિશ્વનો નવો નંબર-1 બોલર મળ્યો છે. ભારતીય સ્પિનર ​​રવિ બિશ્નોઈ હવે ICC T20 ઈન્ટરનેશનલ રેન્કિંગમાં બોલિંગમાં પ્રથમ સ્થાને પહોંચી ગયો છે. તેણે લાંબા સમયથી આ પદ પર રહેલા રાશિદ ખાનને પાછળ છોડી દીધો છે. રવિ બિશ્નોઈના ખાતામાં હવે 699 પોઈન્ટ છે. તે રાશિદ ખાન (692) કરતા 7 રેટિંગ પોઈન્ટ આગળ નીકળી ગયો છે. આ યાદીમાં શ્રીલંકાના વાનિધુ હસરાંગા (679) ત્રીજા સ્થાને, આદિલ રાશિદ (679) ચોથા સ્થાને અને મહિષ તિક્ષાના (677) પાંચમા સ્થાને છે. એટલે કે T20 ઈન્ટરનેશનલ બોલરોની રેન્કિંગમાં સ્પિનરો ટોપ-5માં સ્થાન ધરાવે છે.

A rising 🇮🇳 star is crowned the new No.1 T20I bowler!

More on the latest @MRFWorldwide ICC Men’s Player Rankings 👇https://t.co/jt2tgtr6bD

— ICC (@ICC) December 6, 2023