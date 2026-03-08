T20 વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ટીમ ઈન્ડિયા પર થયો કરોડો રૂપિયાનો વરસાદ

ભારતીય ક્રિકેટ માટે ICC Men’s T20 World Cup 2026ની જીત માત્ર ગૌરવનો ક્ષણ જ નહોતી પરંતુ આર્થિક રીતે પણ એક મોટી સિદ્ધિ બની. ભારતે ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવીને ત્રીજી વખત ટી20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો અને તેની સાથે જ ટીમ પર કરોડો રૂપિયાની ઇનામી રકમ વરસી. અમદાવાદના ભવ્ય Narendra Modi Stadiumમાં રમાયેલા આ ઐતિહાસિક મુકાબલામાં ભારતે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને વિશ્વ ક્રિકેટમાં પોતાનું દબદબું ફરી સાબિત કર્યું.
ફાઇનલ મુકાબલામાં ભારતે પહેલા બેટિંગ કરીને 256 રનનો વિશાળ સ્કોર ઉભો કર્યો હતો. આ ટાર્ગેટનો પીછો કરતી ન્યૂઝીલેન્ડ ટીમ શરૂઆતથી જ દબાણમાં આવી ગઈ અને આખી ટીમ 159 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. ભારતીય બોલરો અને બેટ્સમેનોએ બંને વિભાગોમાં ઉત્તમ પ્રદર્શન કર્યું, જેના કારણે ટીમે 96 રનના મોટા અંતરથી જીત મેળવી.
આ જીતમાં ખાસ કરીને Sanju Samson અને Jasprit Bumrahની ભૂમિકા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહી. સંજુ સેમસને ફાઇનલમાં 89 રનની શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી અને ટીમને મજબૂત સ્થિતિમાં પહોંચાડી. બીજી તરફ બુમરાહે પોતાની ઘાતક બોલિંગથી ચાર વિકેટ ઝડપી અને ન્યૂઝીલેન્ડની બેટિંગ લાઇનઅપને તોડી નાખી.
ભારત માટે આ જીત વધુ ખાસ હતી કારણ કે ટીમે સતત બીજી વખત ટી20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો. આ પહેલાં ભારતે 2024ના ટી20 વર્લ્ડ કપના ફાઇનલમાં બાર્બાડોસ ખાતે દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને ખિતાબ જીત્યો હતો. બીજી તરફ ન્યૂઝીલેન્ડ માટે ટી20 વર્લ્ડ કપ જીતવાનો સપનો હજુ અધૂરો રહ્યો છે અને ટીમને ફરી એકવાર ફાઇનલમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો.
ફાઇનલ પછી વિજેતા અને ઉપવિજેતા બંને ટીમો પર ઇનામી રકમનો વરસાદ થયો. વિજેતા ભારતીય ટીમને 3 મિલિયન ડોલર એટલે કે લગભગ 27.50 કરોડ રૂપિયાની પ્રાઇઝ મની આપવામાં આવી. જ્યારે ઉપવિજેતા ન્યૂઝીલેન્ડને 1.6 મિલિયન ડોલર એટલે કે અંદાજે 14.67 કરોડ રૂપિયાની રકમ આપવામાં આવી.
ટૂર્નામેન્ટમાં સેમિફાઇનલ સુધી પહોંચીને હારનાર ટીમો England cricket team અને South Africa national cricket teamને પણ મોટી રકમ મળી. આ બંને ટીમોને લગભગ 0.79 મિલિયન ડોલર એટલે કે અંદાજે 7.24 કરોડ રૂપિયાની ઇનામી રકમ આપવામાં આવી.
ટૂર્નામેન્ટમાં પાંચમા થી બારમા સ્થાને રહેલી ટીમોને લગભગ 0.38 મિલિયન ડોલર એટલે કે લગભગ 3.48 કરોડ રૂપિયા આપવામાં આવ્યા. જ્યારે 13મા થી 20મા સ્થાન સુધી રહેલી ટીમોને લગભગ 0.25 મિલિયન ડોલર એટલે કે 2.29 કરોડ રૂપિયાની પ્રાઇઝ મની આપવામાં આવી. આ રીતે દરેક ટીમને તેના પ્રદર્શન મુજબ ઇનામ આપવામાં આવ્યું.
આ વખતની પ્રાઇઝ મની ખાસ નોંધપાત્ર રહી કારણ કે International Cricket Councilએ કુલ 13.5 મિલિયન ડોલરનો પ્રાઇઝ પૂલ જાહેર કર્યો હતો, જે 2024ના ટી20 વર્લ્ડ કપની તુલનામાં લગભગ 20 ટકા વધારે છે. 2024માં કુલ 11.25 મિલિયન ડોલરનો પ્રાઇઝ પૂલ હતો, જેમાં ભારતને 2.45 મિલિયન ડોલર અને ઉપવિજેતા ટીમને 1.28 મિલિયન ડોલર મળ્યા હતા.