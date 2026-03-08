T20 World Cup 2026 : ચેમ્પિયન ભારતે અનેક વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યા

ભારતીય ક્રિકેટ માટે ICC Men’s T20 World Cup 2026નો ફાઇનલ માત્ર એક જીત નહીં પરંતુ ઐતિહાસિક સિદ્ધિઓનો દિવસ બની ગયો. ભારતે ન્યુઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવીને ત્રીજી વખત ટી20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો અને સાથે જ ટૂર્નામેન્ટના અનેક રેકોર્ડ્સ તોડી નાખ્યા. Suryakumar Yadavની આગેવાની હેઠળ ભારતીય ટીમે એવી સિદ્ધિઓ મેળવી જે પહેલા ક્યારેય ટી20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં જોવા મળી નહોતી.
અમદાવાદના ભવ્ય Narendra Modi Stadiumમાં રમાયેલા ફાઇનલ મુકાબલામાં ભારતે પહેલા બેટિંગ કરીને વિશાળ સ્કોર ઉભો કર્યો અને પછી બોલિંગમાં પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. આ જીત માત્ર ટ્રોફી સુધી મર્યાદિત રહી નહીં પરંતુ વિશ્વ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં એક નવો અધ્યાય લખી ગઈ.
આ જીત સાથે ભારત ટી20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં સતત બે વખત ખિતાબ જીતનાર પ્રથમ ટીમ બની ગયું છે. અગાઉ કોઈ પણ ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન પોતાનો ખિતાબ જાળવી શક્યો નહોતો. પરંતુ ભારતે આ પરંપરા તોડી અને વિશ્વ ક્રિકેટમાં એક અનોખો રેકોર્ડ પોતાના નામે નોંધાવ્યો. સતત બે વર્લ્ડ કપ જીતવાથી ટીમ ઇન્ડિયાની સ્થિરતા અને શક્તિ બંને સ્પષ્ટ થઈ ગઈ.
આ ટૂર્નામેન્ટમાં ભારતે એક વધુ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ મેળવી. ટી20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં અત્યાર સુધી કોઈ પણ યજમાન દેશ ટ્રોફી જીતવામાં સફળ થયો નહોતો. પરંતુ 2026ના ટૂર્નામેન્ટમાં ભારતે હોસ્ટ ટીમ હોવા છતાં દબાણને પાર કરીને ખિતાબ જીત્યો. આ રીતે ભારત ટી20 વર્લ્ડ કપ જીતનાર પ્રથમ યજમાન દેશ બની ગયો.
ફાઇનલ મેચમાં ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવીને એક જૂનો રેકોર્ડ પણ તોડી નાખ્યો. ટી20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં ભારત અગાઉ ક્યારેય ન્યૂઝીલેન્ડ સામે જીત્યું નહોતું. બંને ટીમો વચ્ચે 2007, 2016 અને 2021માં થયેલા મુકાબલામાં ન્યૂઝીલેન્ડે જીત મેળવી હતી. પરંતુ 2026ના ફાઇનલમાં ભારતે આ હારની પરંપરા તોડી નાખી અને કીવી ટીમ સામે ઐતિહાસિક જીત મેળવી.
ન્યૂઝીલેન્ડ માટે પણ આ મેચ મહત્વપૂર્ણ હતી કારણ કે આ ટીમ અગાઉ તેના બે મોટા આઈસીસી ખિતાબ ભારતને હરાવીને જીતેલી હતી. ન્યૂઝીલેન્ડે 2000ની ICC Champions Trophy અને 2021ની ICC World Test Championshipમાં ભારતને હરાવીને પ્રથમ વખત ટ્રોફી જીતેલી હતી. પરંતુ આ વખતે ટી20 વર્લ્ડ કપના ફાઇનલમાં ભારતે કીવી ટીમને હરાવીને ઇતિહાસ બદલ્યો.
આ હાર સાથે ન્યૂઝીલેન્ડ બીજી વખત ટી20 વર્લ્ડ કપના ફાઇનલમાં પરાજિત થયું છે. બીજી તરફ ભારતીય ટીમે સમગ્ર ટૂર્નામેન્ટ દરમિયાન શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને અંતે ટ્રોફી જીતવાની સાથે અનેક રેકોર્ડ્સ પોતાના નામે નોંધાવ્યા.
ભારતની આ જીત માત્ર આંકડાઓમાં જ નહીં પરંતુ વિશ્વ ક્રિકેટમાં તેની શક્તિ અને પ્રતિષ્ઠાને પણ વધુ મજબૂત બનાવે છે. યુવા ખેલાડીઓ અને અનુભવી ક્રિકેટરોની સંયુક્ત મહેનતના પરિણામે ટીમ ઇન્ડિયાએ વિશ્વ ક્રિકેટમાં પોતાનું પ્રભુત્વ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું.
ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026ની આ જીત અને તેની સાથે જોડાયેલા રેકોર્ડ્સ ભારતીય ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં લાંબા સમય સુધી યાદ રહેશે. આ સિદ્ધિ ભારત માટે ગૌરવનો ક્ષણ બની છે અને વિશ્વ ક્રિકેટમાં નવા ધોરણો સ્થાપિત કર્યા છે.