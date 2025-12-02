ઇમરાન ખાન પરનું સસ્પેન્સ હવે પૂરૂ, બહેનને મળવાની મંજૂરી મળી

પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ઇમરાન ખાન ક્યાં ગયા છે? શું તેઓ સુરક્ષિત છે કે સ્વસ્થ છે? 4 નવેમ્બરથી પરિવારના કોઈ સભ્ય કે વકીલે તેમને અદિયાલા જેલમાં મળવા ગયા નથી. આ જ કારણ છે કે મંગળવારે ઇમરાન ખાનની બહેનો અને સમર્થકોએ ઇસ્લામાબાદ હાઇકોર્ટ અને રાવલપિંડીની અદિયાલા જેલની બહાર મોટા પાયે વિરોધ પ્રદર્શનો કર્યા હતા. સ્થાનિક અહેવાલો અનુસાર, વિરોધ પ્રદર્શનો પછી, ઇમરાન ખાનની એક બહેનને તેમને મળવાની પરવાનગી આપવામાં આવી છે. એ કહેવું સલામત છે કે કદાચ ઇમરાન ખાનના સ્વાસ્થ્યને લગતો સસ્પેન્સ હવે સમાપ્ત થઈ જશે.
પાકિસ્તાન તહરીક-એ-ઇન્સાફ (PTI) ના કાર્યકરો, સાંસદો અને નેતાઓનો મોટો ટોળો ઇસ્લામાબાદ હાઇકોર્ટની બહાર એકઠા થયો હતો અને સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. PTI ના એક પ્રદર્શનકારીએ કહ્યું, “આ સરકાર હવે સૂઈ શકતી નથી. અમે ઇમરાન ખાનને મુક્ત કરાવીશું. જ્યાં સુધી ઇમરાન ખાનની બહેનોને તેમને મળવાની મંજૂરી નહીં મળે ત્યાં સુધી અમે અહીં રહીશું.
અદિયાલા જેલ બહાર ભારે વિરોધ પ્રદર્શન
કોર્ટના આદેશ છતાં, ઇમરાન ખાનની બહેનો અને વકીલોને તેમને મળવા દેવામાં આવી રહ્યા નથી. આ દરમિયાન, અદિયાલા જેલની બહાર, ઇમરાન ખાનના સમર્થકોએ ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાનની મુક્તિની માંગણી સાથે ભારે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. ઇમરાન ખાનની ત્રણ બહેનો – અલીમા ખાન, નૂરીન ખાન અને આઝમી ખાન – હવે તેમની સ્થિતિ અંગે શંકા વ્યક્ત કરી રહી છે. ત્રણેય બહેનો પણ અદિયાલા જેલની બહાર ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાઈ હતી. અગાઉ, ઇમરાન ખાનના પુત્રએ રોઇટર્સને જણાવ્યું હતું કે તેમના પિતા સાથે કંઈક અફર થયું છે. આ જ કારણ છે કે સરકાર કોઈને પણ તેમને મળવાની મંજૂરી આપી રહી નથી.
શું ખૈબર પખ્તુનખ્વામાં ઇમરાન ખાનની પાર્ટીની સરકાર બરતરફ કરવામાં આવશે?
એ નોંધવું જોઈએ કે છેલ્લા ઘણા દિવસોમાં ઇમરાન ખાનના કોઈ ફોટા સામે આવ્યા નથી, કે કોઈએ તેમને મળ્યા પછી તેમના સ્વાસ્થ્યની ખાતરી આપી નથી. ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન સામે ચાલી રહેલા વિરોધ વચ્ચે, અહેવાલો પણ જોર પકડી રહ્યા છે કે ખૈબર પખ્તુનખ્વામાં ઇમરાન ખાનની પાર્ટીની સરકારને બરતરફ કરી શકાય છે અને રાજ્યપાલ શાસન લાદી શકાય છે. ખરેખર, ખૈબર પખ્તુનખ્વાના મુખ્ય પ્રધાન સોહેલ આફ્રિદી ઇમરાનની મુક્તિ માટે જોરદાર સમર્થન આપી રહ્યા છે.