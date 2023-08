એડવાન્સ બુકિંગમાં સની દેઓલની ‘ગદર 2’એ ‘OMG 2’ને પછાડી

ફિલ્મોના શોખીન લોકો માટે ઓગસ્ટ મહિનો ખૂબ જ ખાસ રહેવાનો છે. જ્યાં અક્ષય કુમાર અને સની દેઓલની લડાઈ આવતા શુક્રવાર સાથે આ આખો મહિનો ખાસ બનાવશે. 11 ઓગસ્ટે ‘ગદર 2’ અને ‘OMG 2’ મોટા પડદા પર જોરદાર લડાઈ જોવા જઈ રહી છે. જો કે તેના એડવાન્સ બુકિંગથી જ સ્પર્ધા શરૂ થઈ ગઈ છે. જ્યાં સની દેઓલની ફિલ્મ ખિલાડી કુમારને પાછળ છોડીને ઝડપથી આગળ વધી રહી છે. ‘ગદર 2’ એડવાન્સ બુકિંગમાં ‘OMG 2’ કરતાં આઠ ગણી આગળ છે. જોકે, બંને ફિલ્મોની રિલીઝમાં હજુ 3 દિવસ બાકી છે. પરંતુ હજુ પણ ચાહકો આ બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મોની સિક્વલને લઈને દિવાના બની રહ્યા છે. આવો જાણીએ કઈ ફિલ્મે અત્યાર સુધીમાં કેટલું એડવાન્સ બુકિંગ કર્યું છે.

#Gadar2 advance booking status at *national chains*… Note: DAY 1 biz…

⭐️ #PVR: 36,000

⭐️ #INOX: 28,000

⭐️ #Cinepolis: 19,300

⭐️ Total: 83,300 tickets sold

⭐️ Advance bookings are sure to multiply once the programming issue gets sorted.

⭐️ Advance ticket sales are fantastic in… pic.twitter.com/zdcbOlY3z6

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 8, 2023