‘જો તમારામાં હિંમત હોય તો આવો..’ સની દેઓલની ‘બોર્ડર 2’નું ટીઝર રિલીઝ

‘બોર્ડર 2’ ફિલ્મ ટૂંક સમયમાં જ સિનેમાઘરોમાં જોવા મળશે. ફિલ્મના અનેક પોસ્ટરો રિલીઝ થયા પછી હવે ટીઝર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. આ ટીઝરમાં મેજર કુલદીપ સિંહની ગર્જના અને તેમની બટાલિયનનો હૂંકાર જોવા મળે છે.
સની દેઓલ સ્ટારર ફિલ્મ “બોર્ડર 2” નું આજે ટીઝર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. વિજય દિવસના ખાસ પ્રસંગે રિલીઝ થયેલ આ ટીઝર ફિલ્મની અતૂટ દેશભક્તિ અને ઉચ્ચ-ઓક્ટેન એક્શનની પ્રથમ ઝલક આપે છે, જેમાં સની દેઓલ, વરુણ ધવન, દિલજીત દોસાંઝ અને અહાન શેટ્ટીની શાનદાર હાજરી દેખાઈ છે. ફરી એકવાર, પાકિસ્તાન સ્ક્રીન પર મેજર કુલદીપ સિંહની ગર્જનાથી હચમચી જવા માટે તૈયાર છે, અને આનું એક નાનું ઉદાહરણ ટીઝરમાં જોવા મળે છે. ફિલ્મનું ટીઝર ડ્રામા, એક્શન, ગોળીઓની જેમ દુશ્મન પર વરસતા શક્તિશાળી સંવાદો અને મજબૂત દેશભક્તિના ઉત્સાહથી ભરેલું છે.
“તમે જ્યાં પણ પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કરો છો, આકાશમાંથી, જમીન પરથી, સમુદ્રમાંથી, તમને એક ભારતીય સૈનિક તમારી સામે ઊભો રહેલો જોવા મળશે, જે આપણી આંખોમાં જોઈને કહેશે, ‘જો તમારામાં હિંમત હોય તો આગળ આવો, ભારત અહીં જ ઉભુ છે.'” ફિલ્મનું ટ્રેલર આ સંવાદથી શરૂ થાય છે અને “અવાજ ક્યાં સુધી…લાહોર સુધી” સાથે સમાપ્ત થાય છે. સની દેઓલ બંને સંવાદો બોલતા જોવા મળે છે. તેમની શક્તિશાળી સંવાદ ડિલિવરી તેમની પ્રભાવશાળી સ્ક્રીન હાજરી સાથે અદ્ભૂત છે. દિલજીત દોસાંઝ, અહાન શેટ્ટી અને વરુણ ધવન પણ ઉત્સાહી અભિનયમાં દેખાય છે. ફિલ્મની નાયિકાઓની ઝલક પણ જોવા મળે છે.
ફિલ્મની વાર્તા અને રિલીઝ તારીખ
આ ફિલ્મ 1997ની ક્લાસિક “બોર્ડર” ની સિક્વલ છે અને 23 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ પ્રજાસત્તાક દિવસના સપ્તાહના અંતે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની છે. પોસ્ટર્સ અને ટીઝર પહેલાથી જ સોશિયલ મીડિયા પર ભારે ઉત્સાહ ઉભો કરી ચૂક્યા છે, જેનાથી દર્શકોને આગામી વર્ષની સૌથી મોટી ફિલ્મોમાંની એકનો સ્વાદ માણવા મળશે. ભારતના બહાદુર સૈનિકોને સલામ કરતા, આ “બોર્ડર 2” ટીઝરમાં ફિલ્મનો સ્કેલ અને ભાવનાની ઝલક પણ જોવા મળે છે.
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, “બોર્ડર 2” નું અંદાજિત બજેટ આશરે 250થી 300 કરોડ છે, જે તેને મોટા બજેટનો પ્રોજેક્ટ બનાવે છે. “કેસરી” નું દિગ્દર્શન કરનાર દિગ્દર્શક અનુરાગ સિંહે ફિલ્મનું નિર્દેશન કર્યુ છે. ફિલ્મ જે.પી. દત્તા અને ભૂષણ કુમાર દ્વારા નિર્મિત છે. ફિલ્મમાં સની દેઓલ મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. વરુણ ધવન મેજર હોશિયાર સિંહ દહિયાની ભૂમિકા ભજવી રહ્યા હોવાનો દાવો છે. દિલજીત દોસાંઝ અને અહાન શેટ્ટી પણ મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. ફિલ્મમાં સોનમ બાજવા, મેધા રાણા અને મોના સિંહ પણ મહત્વની ભૂમિકામાં છે.