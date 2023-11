અભ્યાસમાં ખુલાસો : યુવાનોના અચાનક મૃત્યુ માટે કોરોના રસી જવાબદાર નથી

ભારતીય તબીબી સંશોધન પરિષદ (ICMR) દ્વારા એક વ્યાપક અભ્યાસ હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. જે અભ્યાસ બાદ ICMR દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, કોવિડ -19 રસીકરણ ભારતીય યુવાનોમાં અચાનક મૃત્યુ માટે જવાબદાર નથી. રસીનો ઓછામાં ઓછો એક ડોઝ પણ આવા મૃત્યુની સંભાવના ઘટાડી શકે છે. આ અભ્યાસમાં અમુક કારણોનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે જે યુવાનોમાં અચાનક મૃત્યુનું કારણ હોઈ શકે છે. લોકપ્રિય મલયાલમ ટીવી અભિનેતા ડૉ. પ્રિયા સહિતના યુવાનોના અચાનક કાર્ડિયાક અરેસ્ટના કારણે મૃત્યુના અહેવાલો વચ્ચે આ અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો. ભારતમાં તંદુરસ્ત પુખ્ત વયના લોકોમાં અચાનક મૃત્યુના સમાન અહેવાલોએ એવી ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી કે, તેઓ કોવિડ-19 અથવા રોગ સામે રસીકરણ સાથે સંબંધિત હોઈ શકે છે જેણે સંશોધકોને અભ્યાસ હાથ ધરવા માટે પ્રેરણા પૂરી પાડી છે.

(1/2) •COVID19 vaccination didn’t increase risk of sudden deaths; it actually reduced the risk. • Past COVID-19 hospitalization, family history of sudden deaths, binge alcohol drinking, intense unaccustomed activity was associated with higher risk of sudden death. pic.twitter.com/j0ZnLTJvBb

ક્યાં કારણો અચાનક મૃત્યુનું જોખમ વધારી શકે ?

ICMR એ ‘ભારતમાં 18-45 વર્ષની ઉંમરના પુખ્ત વયના લોકોમાં અચાનક મૃત્યુ સાથે સંકળાયેલા પરિબળો – એક મલ્ટિસેન્ટ્રિક મેચ્ડ કેસ-કંટ્રોલ સ્ટડી’ના શીર્ષક હેઠળ કરેલા આ અભ્યાસમાં કેટલાક પરિબળોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે જે અચાનક મૃત્યુનું જોખમ વધારી શકે છે. આ કારણો પૈકી, ગંભીર કોવિડ-19 ચેપનો ઇતિહાસ, અતિશય પીણું, મનોરંજક દવાઓનો ઉપયોગ અથવા પદાર્થોનો ઉપયોગ 48 કલાકની અંદર મૃત્યુ માટે જવાબદાર છે. આ મહિનાની શરૂઆતમાં પૂર્ણ થયેલો અભ્યાસ હજુ બહાર પડવાનો બાકી છે.

(1/2) ICMR’s research study exploring the causes of the anecdotal reports of sudden deaths in healthy young adults is now published.

Here are the key findings (read in thread). Link to the study:https://t.co/KUnsSu0sbe

— ICMR (@ICMRDELHI) November 21, 2023